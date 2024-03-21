Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Perubahan Wajah Muhammad Fardhana Tunangan Ayu Ting Ting saat Tugas di Papua Tuai Sorotan Netizen

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |18:30 WIB
Perubahan Wajah Muhammad Fardhana Tunangan Ayu Ting Ting saat Tugas di Papua Tuai Sorotan Netizen
Perubahan wajah Muhammad Fardhana, tunangan Ayu Ting Ting saat tugas di Papua jadi sorotan netizen (Foto: ist)
JAKARTA - Muhammad Fardhana, tunangan Ayu Ting Ting harus menjalankan tugas negara. Sebagai anggota TNI, ia harus rela ditugaskan di wilayah mana saja untuk menjaga kesatuan NKRI.

Usai tunangan, Muhammad Fardhana langsung mendapatkan tugas ke Papua. Diketahui, Muhammad Fardhana adalah Komandan Kompi Bantuan di Yonif 504 Kostrad di Jember, Jawa Timur.

Perubahan Wajah Muhammad Fardhana Tunangan Ayu Ting Ting saat Tugas di Papua Tuai Sorotan Netizen

Terbaru, dalam potongan video yang beredar, Muhammad Fardhana bersama rekan-rekan yang bertugas tengah bernyanyi, kemudian meneriakan yel-yel penyemangat.

Halaman:
1 2
