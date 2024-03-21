Perubahan Wajah Muhammad Fardhana Tunangan Ayu Ting Ting saat Tugas di Papua Tuai Sorotan Netizen

Perubahan wajah Muhammad Fardhana, tunangan Ayu Ting Ting saat tugas di Papua jadi sorotan netizen (Foto: ist)

JAKARTA - Muhammad Fardhana, tunangan Ayu Ting Ting harus menjalankan tugas negara. Sebagai anggota TNI, ia harus rela ditugaskan di wilayah mana saja untuk menjaga kesatuan NKRI.

Usai tunangan, Muhammad Fardhana langsung mendapatkan tugas ke Papua. Diketahui, Muhammad Fardhana adalah Komandan Kompi Bantuan di Yonif 504 Kostrad di Jember, Jawa Timur.

Terbaru, dalam potongan video yang beredar, Muhammad Fardhana bersama rekan-rekan yang bertugas tengah bernyanyi, kemudian meneriakan yel-yel penyemangat.