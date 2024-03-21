Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fanny Soegi Resmi Gabung di Label Musik Vindes, Single Baru Rilis Hari Ini!

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |07:19 WIB
Fanny Soegi Resmi Gabung di Label Musik Vindes, Single Baru Rilis Hari Ini!
Fanny Soegi rilis single baru hari ini (Foto: Instagram/fannysoegi)
JAKARTA - Fanny Soegi kembali melanjutkan karier bermusiknya sebagai penyanyi solo. Keputusan tersebut ia ambil usai hengkang dari Soegi Bornean.

Terbaru, Fanny bahkan telah resmi bergabung dalam label musik bentukan Vincent dan Desta bernama VtmnD. Hal ini diumumkan langsung oleh akun X resmi @vindestwitt. 

Akun itu juga mengunggah foto Fanny Soegi memegang sebuah gitar klasik yang seolah menandakan kesiapannya berkarier bareng VtmnD.

"Diberitakan, bahwa @fannysoegi telah resmi bergabung dengan VtmnD, sebuah record label oleh Vindes," tulis @vindestwitt dikutip MNC Portal Indonesia.

Fanny Soegi

Fanny Soegi rilis single baru hari ini (Foto: X/vindestwitt)

Dalam cuitan itu, VtmnD juga memberikan bocoran terkait karya pertama yang akan dirilis Fanny Soegi dalam label barunya.

Halaman:
1 2
