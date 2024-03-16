Aktor Lee Beom Soo Digugat Cerai Istri sejak Akhir Tahun 2023

SEOUL - Bintang The Return of Superman Lee Beom Soo dan sang istri, Lee Yoon Jin dalam proses cerai. Sang presenter melayangkan gugatan cerai sejak akhir tahun 2023.

Pada 16 Maret 2024, MNH Sports melaporkan, pasangan yang menikah pada 2010 ini akan menjalani sidang cerai perdana mereka dalam waktu dekat. Saat ini, mereka sudah hidup terpisah.

Lee Yoon Jin pindah ke Bali dan membawa putrinya yang saat ini menempuh pendidikan di sekolah internasional. Sementara putra bungsu mereka berada di bawah pengasuhan Lee Beom Soo di Seoul, Korea Selatan.

Pasangan ini sebenarnya sudah dirumorkan bercerai sejak akhir tahun lalu. Rumor itu muncul karena Lee Yoon Jin mengunggah sebuah tulisan berbunyi "Akhir dari babak pertama hidupku" lewat Instagram, pada 17 Desember 2023.