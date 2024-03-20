Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hedi Yunus Sempat Jenguk Donny Kesuma Sebelum Meninggal di ICU

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |08:34 WIB
Hedi Yunus Sempat Jenguk Donny Kesuma Sebelum Meninggal di ICU
Hedi Yunus sempat jenguk Donny Kesuma di ICU (Foto: Instagram/hedi_yunus)
A
A
A

JAKARTAHedi Yunus merasakan duka mendalam atas kepergian Donny Kesuma. Diketahui, aktor sekaligus mantan atlet softball itu meninggal dunia pada Selasa, 19 Maret 2024, sekitar pukul 19.19 WIB.

Kala itu, Donny berada di ruang ICU karena kondisi jantungnya yang lemah.

Namun sebelum kepergian Donny, Hedi Yunus mengaku masih sempat menjenguk rekannya di rumah sakit. Hal ini diungkapkannya melalui sebuah unggahan di akun Instagram.

"2 hari lalu masih sempet besuk di ICU RS Primaya Bekasi Barat," ujar Hedi Yunus dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @hedi_yunus, Rabu (20/3/2023).

Personel Kahitna itu pun melepas kepergian rekannya itu dengan mengingat kebaikannya semasa hidup. Salah satu yang diingatnya adalah antusias Donny ketika terlibat dalam acara bakti sosial yang diselenggarakan komunitas mereka, Gabungan Artis Seniman Sunda bersama rekan artis asal sunda lainnya, seperti Melly Goeslaw, Dewi Gita, dan yang lainnya.

Donny Kesuma

Hedi Yunus sempat jenguk Donny Kesuma di ICU (Foto: Instagram)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/09/33/2917267/jomblo-di-usia-54-tahun-hedi-yunus-fokus-nafkahi-anak-angkat-rUgzsZjqEy.jpg
Jomblo di Usia 54 Tahun, Hedi Yunus Fokus Nafkahi Anak Angkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/26/33/2820544/masih-betah-sendiri-di-usia-54-tahun-hedi-yunus-pernah-menolak-dijodohkan-urogqlzltG.jpg
Masih Betah Sendiri di Usia 54 Tahun, Hedi Yunus Pernah Menolak Dijodohkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/33/2808360/hedi-yunus-nangis-di-konser-kahitna-ini-konser-terberat-HkC9MisEns.jpg
Hedi Yunus Nangis di Konser Kahitna : Ini Konser Terberat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/02/33/2806662/cerita-hedi-yunus-didatangi-carlo-saba-dalam-mimpi-dia-senyum-n1c2cHQdl1.jpg
Cerita Hedi Yunus Didatangi Carlo Saba dalam Mimpi: Dia Senyum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/28/33/2805343/kahitna-bakal-manggung-tanpa-carlo-saba-hedi-yunus-tak-yakin-bisa-tahan-tangis-4EZKPaY3b1.jpg
Kahitna Bakal Manggung Tanpa Carlo Saba, Hedi Yunus Tak Yakin Bisa Tahan Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/20/33/2801704/ajak-hedi-yunus-bukber-9-hari-sebelum-meninggal-netizen-ternyata-carlo-saba-pamit-miw4oRDIwZ.jpg
Ajak Hedi Yunus Bukber 9 Hari Sebelum Meninggal, Netizen: Ternyata Carlo Saba Pamit
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement