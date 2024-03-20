Hedi Yunus Sempat Jenguk Donny Kesuma Sebelum Meninggal di ICU

JAKARTA - Hedi Yunus merasakan duka mendalam atas kepergian Donny Kesuma. Diketahui, aktor sekaligus mantan atlet softball itu meninggal dunia pada Selasa, 19 Maret 2024, sekitar pukul 19.19 WIB.

Kala itu, Donny berada di ruang ICU karena kondisi jantungnya yang lemah.

Namun sebelum kepergian Donny, Hedi Yunus mengaku masih sempat menjenguk rekannya di rumah sakit. Hal ini diungkapkannya melalui sebuah unggahan di akun Instagram.

BACA JUGA: Anak Donny Kesuma Sebut Jantung Ayahnya Sempat 20 Menit Dipompa Manual

"2 hari lalu masih sempet besuk di ICU RS Primaya Bekasi Barat," ujar Hedi Yunus dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @hedi_yunus, Rabu (20/3/2023).

Personel Kahitna itu pun melepas kepergian rekannya itu dengan mengingat kebaikannya semasa hidup. Salah satu yang diingatnya adalah antusias Donny ketika terlibat dalam acara bakti sosial yang diselenggarakan komunitas mereka, Gabungan Artis Seniman Sunda bersama rekan artis asal sunda lainnya, seperti Melly Goeslaw, Dewi Gita, dan yang lainnya.

Hedi Yunus sempat jenguk Donny Kesuma di ICU (Foto: Instagram)