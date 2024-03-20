Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Raissa Ramadhani Seribu Pelukan Kembali Viral di Momen Ramadhan, Ini Alasannya

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |02:01 WIB
Lagu Raissa Ramadhani Seribu Pelukan Kembali Viral di Momen Ramadhan, Ini Alasannya
Lagu Raissa Ramadhani kembali viral di momen Ramadhan (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Raisa Ramadhani menjadi salah satu penyanyi yang diperhitungkan saat ini. Terbukti, di momen Ramadhan kali ini, lagu Seribu Pelukan miliknya kembali viral.

Lagu Seribu Pelukan yang kini telah menembus angka 3 juta stream di Spotify, sejak dirilis pada 13 Oktober 2023 lalu.

Lagu Seribu Pelukan kembali diapresiasi pendengar di media sosial. Selain itu, kesamaan rasa kepedihan pendengar dengan lagu menjadi pemicunya.

Lagu Raissa Ramadhani Seribu Pelukan Kembali Viral di Momen Ramadhan, Ini Alasannya

"Seribu Pelukan sudah mencapai 3 juta stream di Spotify," ujar Raissa Ramadhani

"Satu hal yang paling indah buat aku setiap rilis lagu adalah melihat feedback orang-orang yang mau membagi perasaannya setelah mendengar lagu aku," Raissa menambahkan.

Seribu Pelukan merupakan single ketiga Raissa bersama Sony Music Entertainment Indonesia. Lagu tersebut merupakan ciptaan Tenty Kamal dan Choki Cassandra ini memakan waktu 2 bulan. Mulai dari proses workshop, take demo hingga rekaman.

"Semoga lagu ini beneran bisa nemenin kalian yang sedang kangen. Seribu pelukan untuk semuanya, semesta yang akan menjadi saksinya," ucap Raissa Ramadhani.

Raissa Ramadhani pernah mengalami rasa pahit dan sedih ketika ditinggal sang ibunda. Untuk melepas rindu dan mengikhlaskannya, Raissa menghadirkan lagu bertajuk lagu Seribu Pelukan.

