Kemeriahan Hafiz Indonesia di Masjid Al Akbar Surabaya

SURABAYA - Masjid Nasional Al Akbar Surabaya menjadi saksi dari festival prestisius yang memamerkan kepandaian para alumni Hafiz Indonesia. Para pengunjung disuguhkan dengan kehadiran para alumni terkemuka seperti Risma, Abelino, Fara dan Fawwaz.

Tak hanya itu para hadirin juga diajak untuk merenung dalam tausiyah dari Ning Umi Laila, Nabilah Abdul Rahim dan Abi Amir Faishal Fath. Para pengunjung juga bisa mengetes langsung para hafidz quran secara langsung.

Acara tersebut menampilkan bintang tamu spesial, seperti Azzam Nur Mu'jizat dan Aisha Keem. Festival Hafiz Indonesia 2024 yang dimulai pukul tiga sore dan disiarkan langsung oleh RCTI dari surabaya dengan pemandu acara Irfan Hakim yang selalu setia menjadi host Hafiz Indonesia.