Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amy WNA Korsel Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Perzinaan

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |22:45 WIB
Amy WNA Korsel Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Perzinaan
Amy WNA Korea dicecar 16 pertanyaan (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Amy WNA Korsel baru saja menyelesaikan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Diketahui, Amy mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa (19/3/2024), terkait kasus dugaan perzinaan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif.

Kasus tersebut diketahui melibatkan pedangdut Tisya Erni. Mengingat di awal viral, Amy menyebut bahwa suaminya selingkuh dengan artis TE.

Didampingi kuasa hukumnya, Amy WNA Korsel rupanya dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan pemeriksaannya sendiri berlangsung sekitar lima jam lamanya.

"Kurang lebih 16 pertanyaan dari penyidik," ujar Canra Sinambela selaku kuasa hukum Amy saat ditemui di Polda Metro Jaya Selasa (19/3/2024).

Amy WNA Korea Selatan (Selvianus)

Amy WNA Korea dicecar 16 pertanyaan (Foto: Selvianus/MPI)

 

Meski begitu, Canra enggan berkomentar banyak soal proses pemeriksaan lantaran bersifat rahasia penyidik. Sehingga dirinya memilih tak mengumbar proses pemeriksaan tersebut kepada awak media.

"Sore ini tidak banyak bisa kami sampaikan kita hargai aja prosesnya biar nanti dari pihak kepolisian mungkin dan kasihan juga ya," ucap Canra Sinambela.

Sementara itu, Amy mengaku lega telah menjalani proses pemeriksaan penyidik di Polda Metro Jaya dan siap memberikan keterangan jika dibutuhkan penyidik.

"Saya berusaha untuk mengikuti proses pemeriksaan dari penyidik dan saya telah siap memberikan keterangan," imbuh Amy.

Lebih lanjut, Amy mengucapkan terima kasih kepada publik karena telah mengawal laporannya tengah diproses di Polda Metro Jaya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement