Amy WNA Korsel Dicecar 16 Pertanyaan Terkait Kasus Dugaan Perzinaan

JAKARTA - Amy WNA Korsel baru saja menyelesaikan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Diketahui, Amy mendatangi Polda Metro Jaya pada Selasa (19/3/2024), terkait kasus dugaan perzinaan dan menghalangi pemberian ASI eksklusif.

Kasus tersebut diketahui melibatkan pedangdut Tisya Erni. Mengingat di awal viral, Amy menyebut bahwa suaminya selingkuh dengan artis TE.

Didampingi kuasa hukumnya, Amy WNA Korsel rupanya dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan pemeriksaannya sendiri berlangsung sekitar lima jam lamanya.

"Kurang lebih 16 pertanyaan dari penyidik," ujar Canra Sinambela selaku kuasa hukum Amy saat ditemui di Polda Metro Jaya Selasa (19/3/2024).

Amy WNA Korea dicecar 16 pertanyaan (Foto: Selvianus/MPI)

Meski begitu, Canra enggan berkomentar banyak soal proses pemeriksaan lantaran bersifat rahasia penyidik. Sehingga dirinya memilih tak mengumbar proses pemeriksaan tersebut kepada awak media.

"Sore ini tidak banyak bisa kami sampaikan kita hargai aja prosesnya biar nanti dari pihak kepolisian mungkin dan kasihan juga ya," ucap Canra Sinambela.

Sementara itu, Amy mengaku lega telah menjalani proses pemeriksaan penyidik di Polda Metro Jaya dan siap memberikan keterangan jika dibutuhkan penyidik.

"Saya berusaha untuk mengikuti proses pemeriksaan dari penyidik dan saya telah siap memberikan keterangan," imbuh Amy.

Lebih lanjut, Amy mengucapkan terima kasih kepada publik karena telah mengawal laporannya tengah diproses di Polda Metro Jaya.