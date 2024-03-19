Teuku Ryan Dihujat Imbas Pernyataan soal Niat Poligami

JAKARTA - Teuku Ryan sampai saat ini masih menjadi sorotan netizen. Usai digugat cerai Ria Ricis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kini bintang film Perjalanan Pembuktian Cinta tersebut kembali diperbincangkan usai penampilannya di podcast milik Maia Estianty.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Ryan sempat memberikan pernyataan terkait poligami. Bahkan jawaban dari pria 29 tahun itu dianggap netizen sama sekali tak memiliki prinsip sebagai seorang laki-laki.

Awalnya, Maia dan Ryan sempat berbincang-bincang santai dalam podcast yang tayang di akun YouTube Maia AlElDul TV. Tak lama, istri dari Irwan Mussry itu menanyakan soal poligami pada pria asal Aceh tersebut.

"Kalau punya duit banyak kira-kira poligami enggak lo?" tanya Maia Estianty.

Teuku Ryan dihujat imbas penyataan soal poligami (Foto: Instagram/teukuryantr)

Sayangnya, Ryan tampak tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan tegas. Sebab, ia mengaku tidak tahu soal takdir Allah SWT untuk dirinya di masa yang akan datang.

"Saya enggak bisa bilang seperti apa, karena takdir ke depan kita enggak pernah tahu," kata Teuku Ryan.

"Ngelesnya cakep," timpal Maia Estianty.

Selain itu, Ryan pun mengaku tak bisa berjanji jika kelak dirinya tidak akan melakukan poligami. Pasalnya, ia khawatir jika ucapannya akan berbeda dengan kenyataan hidupnya di beberapa tahun mendatang.

"Nggak bisa menjanjikan tapi kan takdir, jalan hidup ini kan ditakdirkan oleh Allah gitu. Jadi ya kita enggak bisa 'Enggak Bunda, enggak'. Kita harus bisa pegang omongan, daripada enggak bisa pegang omongan mending udah dijalani aja, takdir Allah yang menentukan," papar Ryan.

"Saya sebagai manusia takut loh gitu, apalagi laki-laki kan banyak yang dipegang omongannya. Jadi saya enggak bisa menjanjikan," sambungnya.