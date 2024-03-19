Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Teuku Ryan Dihujat Imbas Pernyataan soal Niat Poligami

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:05 WIB
Teuku Ryan Dihujat Imbas Pernyataan soal Niat Poligami
Teuku Ryan dihujat imbas penyataan soal poligami (Foto: Instagram/teukuryantr)
A
A
A

JAKARTA - Teuku Ryan sampai saat ini masih menjadi sorotan netizen. Usai digugat cerai Ria Ricis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kini bintang film Perjalanan Pembuktian Cinta tersebut kembali diperbincangkan usai penampilannya di podcast milik Maia Estianty.

Bukan tanpa alasan, pasalnya Ryan sempat memberikan pernyataan terkait poligami. Bahkan jawaban dari pria 29 tahun itu dianggap netizen sama sekali tak memiliki prinsip sebagai seorang laki-laki.

Awalnya, Maia dan Ryan sempat berbincang-bincang santai dalam podcast yang tayang di akun YouTube Maia AlElDul TV. Tak lama, istri dari Irwan Mussry itu menanyakan soal poligami pada pria asal Aceh tersebut.

"Kalau punya duit banyak kira-kira poligami enggak lo?" tanya Maia Estianty.

Teuku Ryan

Teuku Ryan dihujat imbas penyataan soal poligami (Foto: Instagram/teukuryantr)

 

Sayangnya, Ryan tampak tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut dengan tegas. Sebab, ia mengaku tidak tahu soal takdir Allah SWT untuk dirinya di masa yang akan datang.

"Saya enggak bisa bilang seperti apa, karena takdir ke depan kita enggak pernah tahu," kata Teuku Ryan.

"Ngelesnya cakep," timpal Maia Estianty.

Selain itu, Ryan pun mengaku tak bisa berjanji jika kelak dirinya tidak akan melakukan poligami. Pasalnya, ia khawatir jika ucapannya akan berbeda dengan kenyataan hidupnya di beberapa tahun mendatang.

"Nggak bisa menjanjikan tapi kan takdir, jalan hidup ini kan ditakdirkan oleh Allah gitu. Jadi ya kita enggak bisa 'Enggak Bunda, enggak'. Kita harus bisa pegang omongan, daripada enggak bisa pegang omongan mending udah dijalani aja, takdir Allah yang menentukan," papar Ryan.

"Saya sebagai manusia takut loh gitu, apalagi laki-laki kan banyak yang dipegang omongannya. Jadi saya enggak bisa menjanjikan," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164967/ria_ricis_dan_moana-daS5_large.jpg
Baru Umur 3 Tahun, Putri Ria Ricis sudah Jadi Ibu Kos 8 Kamar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158541/ria_ricis-MCka_large.jpg
Ria Ricis Habiskan Dana Rp1 Miliar demi Wujudkan Pesta Ulang Tahun Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147633/ria_ricis-c1oa_large.JPG
Ria Ricis Ingin Kuliah S2, tapi Lewat Jalur Beasiswa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146912/ria_ricis-AzSL_large.jpg
Bukan Menikah, Ria Ricis Ungkap Rencana Masa Depan usai Dipacari Evan DC Music
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145818/oki_setiana_dewi-gmvN_large.jpg
Soal Kedekatan Ria Ricis dan Evan DC Music, Oki Setiana Dewi: Dia Tidak Cerita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145707/ria_ricis-miwY_large.jpg
Punya Pacar Baru, Ria Ricis Tak Ingin Buru-Buru Menikah Lagi
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement