Bassis Band Sore Ungkap Penyebab Ade Paloh Meninggal Dunia

JAKARTA - Vokalis Sore, Firza Amar Paloh atau Ade Paloh, mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa (19/3/2024) di usia 47 tahun. Kabar duka tersebut, pertama kali disampaikan pengamat musik, Adib Hidayat melalui akun Instagram miliknya.

Pemain Bass Sore, Awan Garnida pun menjelaskan soal dugaan sementara wafatnya rekan sebandnya. Ia menduga bahwa Ade Paloh meninggal dunia lantaran kecapean dan sempat mengeluh asam lambung.

"Relatif kurang waktu istirahatnya cuma kurang istirahat, kecapean. Menurut cerita dari teman-teman, beliau cuma sedikit asam lambung, kita tau kalau asam lambung bisa lari ke jantung," ungkap Awan Garnida di rumah duka di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Selasa (19/3/2024).

Semasa hidup, Awan mengatakan bahwa Ade Paloh sempat mengalami sesak napas. Namun, hal itu tak bertahan lama lantaran kondisinya kembali normal.

Bassis band Sore ungkap penyebab meninggalnya Ade Paloh (Foto: Instagram/sorezeband)

"Dengar cerita dari yang di rumah, nggak ada yang gimana-gimana, dia mengeluh ada gangguan asam lambung, lalu sesak sebentar, habis itu nggak ada," ucap Awan.

Saat disinggung soal firasat-firasat terakhir sebelum Ade Paloh meninggal dunia, Awan pun tampak tak yakin.

"Nggak biasa, nggak terlalu ada tanda-tanda atau firasat, tiga hari yang lalu aja masih interview kok. Masih bercanda-bercanda. Alhamdulillah mudah-mudahan khusnul khotimah," tandasnya.

(van)