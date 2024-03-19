Vokalis Band Sore Ade Paloh Meninggal, Para Musisi Berduka

JAKARTA - Vokalis Band Sore Ade Paloh meninggal dunia pada Selasa, 19 Maret 2024. Menurut informasi yang beredar, penyebab kematian adalah sakit.

Laporan Pemerhati Musik Adib Hidayat menjelaskan, kabar duka ini telah terkonfirmasi dari Bemby Gusti, drummer Sore.

"Duka cita mendalam untuk keluarga besar Sore dan Ade Paloh," tulis Adib Hidayat, dikutip Okezone, Selasa (19/3/2024).

Postingan ini langsung banjir doa dan ucapan duka cita untuk almarhum. Beberapa musisi dan publik figur terlihat berkomentar di unggahan Adib tersebut.

"Al Fatihah," tulis Yuni Shara.

"Turut berduka sedalam-dalamnya. Selamat jalan Ade Paloh," komen Riri Riza.

"Rest in love, Ade Paloh," ungkap Lukman Sardi.