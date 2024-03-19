Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vokalis Band Sore Ade Paloh Meninggal, Para Musisi Berduka

Muhammad Sukardi , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |11:19 WIB
Vokalis Band Sore Ade Paloh Meninggal, Para Musisi Berduka
Ade Paloh, vokalis band Sore meninggal dunia (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Vokalis Band Sore Ade Paloh meninggal dunia pada Selasa, 19 Maret 2024. Menurut informasi yang beredar, penyebab kematian adalah sakit.

Laporan Pemerhati Musik Adib Hidayat menjelaskan, kabar duka ini telah terkonfirmasi dari Bemby Gusti, drummer Sore.

Vokalis Band Sore Ade Paloh Meninggal, Para Musisi Berduka

"Duka cita mendalam untuk keluarga besar Sore dan Ade Paloh," tulis Adib Hidayat, dikutip Okezone, Selasa (19/3/2024).

Postingan ini langsung banjir doa dan ucapan duka cita untuk almarhum. Beberapa musisi dan publik figur terlihat berkomentar di unggahan Adib tersebut.

"Al Fatihah," tulis Yuni Shara.

"Turut berduka sedalam-dalamnya. Selamat jalan Ade Paloh," komen Riri Riza.

"Rest in love, Ade Paloh," ungkap Lukman Sardi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
