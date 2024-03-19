Raffi Ahmad Akui Takut Kematian Setiap Kali Ramadhan Tiba

JAKARTA - Raffi Ahmad rupanya memiliki ketakutan tersendiri setiap memasuki bulan Ramadhan.

Saat berbincang dengan Imam Darto dan Ustadz Alfie Alfandy, Raffi Ahmad takut akan kematian. Ketakutan itu berawal dari sang ibunda, Amy Qanita yang berdoa semoga ketika meninggal dunia nanti tidak menyusahkan orang banyak.

"Mama gue itu ngeliatin nenek gue (waktu meninggal), di rumah tuh, dia bilang gini, 'kalau nanti Mama meninggal, semoga nggak kayak Mami (nenek Raffi), nggak nyusahin semua (orang)'," ujar Raffi Ahmad dikutip dari kanal YouTube RANS Entertainment, Senin (18/3/2024).

Mendengar perkataan sang ibunda, Raffi Ahmad sempat terdiam sejenak. Lalu ia sadar bahwa kini sang ibunda sudah menjadi seorang nenek.

"Terus gua kayak ketakutan, ih aduh berapa lagi ya. Gua udah merasakan kayak gitu," kata Raffi Ahmad.

Oleh karena itu, Raffi Ahmad semakin menyadari bahwa kemungkinan ibunya akan pergi menyusul neneknya.

Dari situlah mengapa suami Nagita Slavina ini merasa ketakutan saat bulan Ramadhan tiba.

"Jadi setiap kali masuk Ramadhan gua ngerasa aduh siapa yang datang siapa yang pergi," ungkap Raffi Ahmad.

