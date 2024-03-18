Jalani Momen Ramadan Pertama Tanpa Ibu, Bella Shofie: Masih Begitu Sangat Kehilangan

JAKARTA - Ramadan kali ini terasa berbeda bagi artis Bella Shofie. Bukan tanpa sebab, pasalnya, dia harus menjalani ibadah puasa tahun ini tanpa sang ibu, Agustini.

Diketahui pada 3 Februari 2024 ibunda Bella Shofie telah mengembuskan napas terakhir. Bella yang berada di Maluku pun mengaku cukup sulit mendapatkan tiket penerbangan untuk kembali ke Jakarta. Alhasil, dia tak bisa hadir di pemakaman sang ibu.

Kendati begitu, Bella dan suaminya, Daniel Rigan langsung berziarah setelah mendapatkan tiket pesawat untuk kembali ke Jakarta.

Di bulan ramadhan kali ini, Bella Shofie kembali mengunjungi makam sang ibu untuk memperingati 40 hari kepergian almarhum. Bella Shofie bukan hanya menabur bunga melainkan membawa buket bunga mawar putih yang diletakkan di atas makam sang ibu.

Ramadan pertama Bella Shofie tanpa ibunda (Foto: Instagram/bellashofie_rigan)

Tangis Bella Shofie pecah lantaran pertama kalinya harus merasakan bulan Ramadhan tanpa sosok sang ibu di sampingnya. Bella Shofie pun teringat momen saat sang ibu yang selalu ingin memasak menu buka puasa untuknya.