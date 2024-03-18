5 Band Legendaris Indonesia Era 80-an yang Masih Bertahan hingga Kini

JAKARTA - Band-band legendaris Indonesia yang muncul pada era 1980-an masih bertahan hingga saat ini dapat dihitung dengan jari. Berikut adalah band-band legendaris Indonesia era 80-an yang masih eksis hingga kini.

1. God Bless

Band rock legendaris Indonesia yang pertama adalah God Bless. God Bless terus bertahan hingga sekarang dan lagu-lagunya masih populer di kalangan penggemar musik rock Indonesia. Band ini awalnya bernama Crazy Wheels dan mengadakan konser perdananya di Taman Ismail Marzuki serta tampil di berbagai panggung band di Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Band ini didirikan oleh Achmad Albar dan berganti nama menjadi God Bless pada 5 Mei 1973. Meskipun telah berganti personel lebih dari 20 kali, lagu-lagu seperti ‘Rumah Kita’, ‘Kehidupan’, dan ‘Semut Hitam’ tetap dikenang oleh penggemar musik Indonesia.

2. KLa Project

KLa Project merupakan salah satu band legendaris Indonesia yang telah bertahan selama 30 tahun. Mereka berhasil mencapai usia yang mengesankan dalam industri musik Tanah Air. Dibentuk pada tahun 1988, KLa Project awalnya terdiri dari Katon Bagaskara (vokal), Romulo Radjadin atau Lilo (gitar dan vokal), Adi Adrian (keyboard), dan Ari Burhani (drum). Nama KLa merupakan singkatan dari inisial para personelnya.

3. Slank

Slank adalah grup musik legendaris Indonesia yang lahir pada tahun 1983. Meskipun telah mengalami pergantian personel sebanyak 14 kali, penggemar Slank tetap setia. Mereka telah mengeluarkan 27 album dengan hits seperti ‘Ku Tak Bisa’, ‘Terlalu Manis’, ‘I Miss You But I Hate You’, dan banyak lagi. Selain dikenal dengan prestasinya, Slank juga dikenal sebagai band yang peduli pada isu-isu sosial.