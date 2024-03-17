Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Agung Malik Happy Rilis Single Religi Air Mata Rindu Tanah SuciMu

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 17 Maret 2024 |06:05 WIB
Agung Malik Happy Rilis Single Religi <i>Air Mata Rindu Tanah SuciMu</i>
Agung Malik Happy merilis single religi bertajuk 'Air Mata Rindu Tanah SuciMu' (Foto: IST)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi Agung Malik Happy memanfaatkan momen ramadan untuk merilis single religinya. Bertajuk Air Mata Rindu Tanah SuciMu, Agung Malik Happy memgaku bahwa lagu yang dibawakannya terinspirasi dari kisahnya ketika menjalankan ibadah Umrah di tanah suci beberapa waktu lalu.

Agung sendiri mengatakan bahwa single religinya cukup menggambarkan isi hatinya yang kerap menangis rindu dan berharap bisa selalu kembali ke tanah suci. 

"Alhamdulillah lagu ini terinspirasi di saat aku pulang umroh beberapa bulan yang lalu, tanah suci itu begitu indah, suasana dan pandangan mata yang begitu adem & pasti akan selalu dirindukan, “ ujar Agung Malik Happy di acara launching lagu barunya.

"Pokoknya itu menggambarkan hatiku yang tiba-tiba merindukan tanah suci dan berlinang air mata untuk rasa rindu ini. Semoga setiap tahun kami sekeluarga bisa mendapatkan undangan dari Allah SWT agar bisa beribadah umroh ke tanah suci untuk memenuhi panggilan-Nya. Aamiin..." sambungnya.

Agung menyadari bahwa tak sedikit penyanyi Indonesia yang merilis single religi di momen Ramadan tahun ini. Akan tetapi, Agung menyebut jika para penyanyi tersebut bukanlah merupakan saingannya. Melainkan rekan-rekan yang sama-sama berkarya dan mengungkapkan rasa bahagia mereka saat menyambut bulan penuh berkah dan ampunan ini.

"Iya aku sih senang banget banyak musisi senior juga pada serentak rilis lagu religi menyambut bulan Ramadhan, dan bagi aku itu semua kita tidak ada bersaing sama sekali, tapi malah benaran senang banget, pada ikut bahagia dengan kedatangan bulan suci Ramadhan,” papar Agung.

“Kayak zaman-zaman dulu selalu ada lagu-lagu religi menjadi nuansa Ramadhan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
