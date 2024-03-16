Gong Seung Yeon Bantah Berpacaran dengan Son Ho Jun

SEOUL - Aktor Son Ho Jun dirumorkan berpacaran dengan Gong Seung Yeon, lawan mainnya dalam drama The First Responder. Kabar tersebut pertama kali dipublikasikan oleh MyDaily, pada 16 Maret 2024.

Dalam laporan eksklusifnya, media tersebut mengklaim, kedua aktor itu sebenarnya sudah berpacaran selama 2 tahun. Mereka mulai dekat saat syuting drama The First Responder, pada Januari 2022.

“Son Ho Jun dan Gong Seung Yeon adalah pasangan yang serasai. Mereka sudah berpacaran sejak 2 tahun terakhir,” ujar sumber anonim MyDaily seperti dikutip dari Koreaboo, pada Sabtu (16/3/2024).

Sumber itu menambahkan, kedua aktor tersebut selalu mendukung satu sama lain saat menghadapi masa-masa sulit dalam pekerjaan mereka. “Keduanya memiliki hubungan yang solid dan teman-teman mereka mengetahui hubungan itu.