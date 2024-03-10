Fanny Rahmansyah Rilis Single Jalur Sederhana Setelah Sukses Sebagai Penyanyi Cover di TikTok

JAKARTA - Fanny Rahmansyah merupakan seorang penyanyi pendatang baru di industri musik Indonesia. Mengawali karier sebagai penyanyi cover di TikTok, Fanny kini sudah memiliki dua buah single.

Setelah merilis single perdana bertajuk 'Siklus' yang diciptakannya sendiri, kini pria asal Tangerang ini kembali memperkenalkan karya terbarunya. Single terbarunya berjudul Jalur Sederhana ini bahkan diciptakan oleh Choky Cassandra.

Kepada Okezone, Fanny pun menceritakan awal mula dirinya bertemu dan dipercaya oleh Choky untuk membawakan lagu ciptaannya.

"Kebetulan pihak aku, dari tim aku, kenal sama timnya mas Choky Cassandra. Ternyata beliau punya lagu dan pihak aku nawarin aku buat bawain," ujar Fanny Rahmansyah.





Fanny Rahmansyah rilis single kedua berjudul 'Jalur Sederhana' (Foto: ist)

"Akhirnya mas Choky mulai tertarik, terus kita ketemu dan ditawari lagu Jalur Sederhana. Aku langsung dengerin lagunya, aku langsung suka dan akhirnya jadi single kedua aku," sambungnya.

Mengaku sangat menggemari karya-karya Kunto Aji, pria 23 tahun ini mengaku langsung suka dengan lirik dari lagu Jalur Sederhana ciptaan Choky Cassandra. Bahkan ia mengaku sempat ikut andil dalam menentukan musik sebelum single keduanya tersebut resmi rilis.

"Dari awal lagunya, liriknya nggak ada yang diubah. Awal aku dengar kan cuma demo, jadi cuma ada gitarannya," tuturnya.

"Nah pas sekarang udah rilis, musiknya udah disesuaikan sama gaya aku. Setelah jadi aku lebih suka banget," bebernya.