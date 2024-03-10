Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fanny Rahmansyah Rilis Single Jalur Sederhana Setelah Sukses Sebagai Penyanyi Cover di TikTok

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |23:45 WIB
Fanny Rahmansyah Rilis Single <i>Jalur Sederhana</i> Setelah Sukses Sebagai Penyanyi Cover di TikTok
Fanny Rahmansyah rilis single kedua berjudul 'Jalur Sederhana' (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Fanny Rahmansyah merupakan seorang penyanyi pendatang baru di industri musik Indonesia. Mengawali karier sebagai penyanyi cover di TikTok, Fanny kini sudah memiliki dua buah single.

Setelah merilis single perdana bertajuk 'Siklus' yang diciptakannya sendiri, kini pria asal Tangerang ini kembali memperkenalkan karya terbarunya. Single terbarunya berjudul Jalur Sederhana ini bahkan diciptakan oleh Choky Cassandra.

Kepada Okezone, Fanny pun menceritakan awal mula dirinya bertemu dan dipercaya oleh Choky untuk membawakan lagu ciptaannya.

"Kebetulan pihak aku, dari tim aku, kenal sama timnya mas Choky Cassandra. Ternyata beliau punya lagu dan pihak aku nawarin aku buat bawain," ujar Fanny Rahmansyah.

Fanny Rahmansyah (ist)

Fanny Rahmansyah rilis single kedua berjudul 'Jalur Sederhana' (Foto: ist)

"Akhirnya mas Choky mulai tertarik, terus kita ketemu dan ditawari lagu Jalur Sederhana. Aku langsung dengerin lagunya, aku langsung suka dan akhirnya jadi single kedua aku," sambungnya.

Mengaku sangat menggemari karya-karya Kunto Aji, pria 23 tahun ini mengaku langsung suka dengan lirik dari lagu Jalur Sederhana ciptaan Choky Cassandra. Bahkan ia mengaku sempat ikut andil dalam menentukan musik sebelum single keduanya tersebut resmi rilis.

"Dari awal lagunya, liriknya nggak ada yang diubah. Awal aku dengar kan cuma demo, jadi cuma ada gitarannya," tuturnya.

"Nah pas sekarang udah rilis, musiknya udah disesuaikan sama gaya aku. Setelah jadi aku lebih suka banget," bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement