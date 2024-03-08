Selamat, Fazria Juara Primadona Pantura 2024

JAKARTA - Kompetisi Primadona Pantura 2024 sudah memasuki babak akhir. Lova (Sidoarjo), Fazria (Sidoarjo), dan Silvi (Pasuruan) sudah menyuguhkan penampilan terbaiknya untuk memperoleh gelar juara.

Usai semua peserta tampil, waktunya sang pemandu acara Rian Ibram menutup vote dari pemirsa dan mengumumkan pemenang. Para finalis ini didampingi oleh kedua orang tua mereka.

Pertama-tama, Rian Ibram memberitahu pemenang juara ketiga dari ajang tersebut, yakni Lova. Kemudian dilanjutkan dengan juara kedua dan juar pertama.

"Selamat kepada Fazria," ucap Rian Ibram.

Diketahui yang menjadi pemenang kedua adalah Slivi. Fazria mendapat perolehan nilai 43,21 persen, Silvi 34,45 persen, dan Lova 22,34 persen.