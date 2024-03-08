Reza Rahadian Akui Tak Pernah Bertemu Ayahnya Seumur Hidup: Nggak Tahu Dia di Mana

Reza Rahadian tak pernah bertemu ayahnya seumur hidup (Foto: Instagram/officialpilarez)

JAKARTA - Reza Rahadian memiliki kisah sedih dibalik kehidupannya sebagai aktor papan atas. Seumur hidupnya, pria 37 tahun ini mengaku belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya.

Diketahui, ayah Reza merupakan seorang pria keturunan Iran.

Hal ini diceritakan Reza ketika diundang di Kanal YouTube Vindes. Semula, ketiganya asyik berbincang mengenai masa kecil Reza yang pernah menjadi atlet renang profesional.

Obrolan pun mendadak haru setelah Desta penasaran soal masa kecil sang aktor bersama keluarganya.

"Nggak tahu gue dia (ayah) dimana," ujar Reza Rahadian dikutip MNC Portal Indonesia, Jum'at (8/3/2024).

Sebagai pemandu acara, Vincent dan Desta pun tak bisa menutupi rasa prihatinnya terhadap kenyataan pahit pemain film My Stupid Boss itu. Namun, Desta mengaku masih penasaran dengan sosok ayah kandung Reza Rahadian.

"Dia kalau ngomong bisa bahasa Indonesia nggak?" tanya Desta.

"Nggak," jawab Reza.

"Berarti elo dari kecil nggak pernah ketemu bokap? kata Desta lagi.

"Nggak pernah," sahutnya.