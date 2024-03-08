Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Reza Rahadian Akui Tak Pernah Bertemu Ayahnya Seumur Hidup: Nggak Tahu Dia di Mana

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |16:05 WIB
Reza Rahadian Akui Tak Pernah Bertemu Ayahnya Seumur Hidup: Nggak Tahu Dia di Mana
Reza Rahadian tak pernah bertemu ayahnya seumur hidup (Foto: Instagram/officialpilarez)
A
A
A

JAKARTA - Reza Rahadian memiliki kisah sedih dibalik kehidupannya sebagai aktor papan atas. Seumur hidupnya, pria 37 tahun ini mengaku belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya.

Diketahui, ayah Reza merupakan seorang pria keturunan Iran.

Hal ini diceritakan Reza ketika diundang di Kanal YouTube Vindes. Semula, ketiganya asyik berbincang mengenai masa kecil Reza yang pernah menjadi atlet renang profesional.

Obrolan pun mendadak haru setelah Desta penasaran soal masa kecil sang aktor bersama keluarganya.

Reza Rahadian

Reza Rahadian tak pernah bertemu ayahnya seumur hidup (Foto: Instagram/officialpilarez)


"Nggak tahu gue dia (ayah) dimana," ujar Reza Rahadian dikutip MNC Portal Indonesia, Jum'at (8/3/2024).

Sebagai pemandu acara, Vincent dan Desta pun tak bisa menutupi rasa prihatinnya terhadap kenyataan pahit pemain film My Stupid Boss itu. Namun, Desta mengaku masih penasaran dengan sosok ayah kandung Reza Rahadian.

"Dia kalau ngomong bisa bahasa Indonesia nggak?" tanya Desta.

"Nggak," jawab Reza.

"Berarti elo dari kecil nggak pernah ketemu bokap? kata Desta lagi.

"Nggak pernah," sahutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/33/3012102/reza-rahadian-ungkap-alasan-menjadi-mualaf-di-usia-19-tahun-hWmPk1bPaT.jpg
Reza Rahadian Ungkap Alasan Menjadi Mualaf di Usia 19 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/27/33/3001364/potret-reza-rahadian-jalani-ibadah-umrah-netizen-masya-allah-9PhnIwfLG3.jpg
Potret Reza Rahadian Jalani Ibadah Umrah, Netizen: Masya Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/206/2991228/reza-rahadian-beri-tanggapan-terkait-pemilihan-aktor-film-berdasarkan-popularitas-di-media-sosial-SXktUxsg08.jpg
Reza Rahadian Beri Tanggapan Terkait Pemilihan Aktor Film Berdasarkan Popularitas di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/206/2989693/reza-rahadian-yakin-film-siksa-kubur-tak-akan-diprotes-meski-usung-genre-horor-religi-URRHt7TKQA.jpg
Reza Rahadian Yakin Film Siksa Kubur Tak Akan Diprotes Meski Usung Genre Horor Religi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/206/2989119/reza-rahadian-soal-film-horor-nyeleneh-agama-jangan-dieksploitasi-e73wJfOrN6.JPG
Reza Rahadian soal Film Horor Nyeleneh: Agama Jangan Dieksploitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/13/33/2982797/reza-rahadian-bagikan-tips-akting-usai-dapat-banyak-penghargaan-di-dunia-film-bc4q9WlVUD.jpg
Reza Rahadian Bagikan Tips Akting Usai Dapat Banyak Penghargaan di Dunia Film
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement