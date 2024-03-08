Kabar Bahagia, Mamat Alkatiri Resmi Melamar Sang Kekasih

JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh komika Mamat Alkatiri, sebab ia baru saja melamar kekasihnya yang diketahui bernama Nafhafirah. Kabar tersebut disampaikan oleh sahabatnya, Abdur melalui postingannya di X atau Twitter.

Dalam foto tersebut Abdur mengunggah foto Mamat yang sedang berdiri berdampingan dengan calon istrinya. Mamat tampil gagah dengan batik dan celana hitam, sementara sang kekasih terlihat cantik memakai kebaya modern warna peach.

Mamat pose serius sambil melihat telapak tangannya, sementara Nafa juga ikut melihat telapak tangan Mamat sambil tersenyum malu.