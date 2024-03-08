Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Bahagia, Mamat Alkatiri Resmi Melamar Sang Kekasih

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |11:14 WIB
Kabar Bahagia, Mamat Alkatiri Resmi Melamar Sang Kekasih
Mamat Alkatiri lamar sang kekasih (Foto: IG Mamat)
A
A
A

JAKARTA - Kebahagiaan tengah dirasakan oleh komika Mamat Alkatiri, sebab ia baru saja melamar kekasihnya yang diketahui bernama Nafhafirah. Kabar tersebut disampaikan oleh sahabatnya, Abdur melalui postingannya di X atau Twitter.

Dalam foto tersebut Abdur mengunggah foto Mamat yang sedang berdiri berdampingan dengan calon istrinya. Mamat tampil gagah dengan batik dan celana hitam, sementara sang kekasih terlihat cantik memakai kebaya modern warna peach.

Kabar Bahagia, Mamat Alkatiri Resmi Melamar Sang Kekasih

Mamat pose serius sambil melihat telapak tangannya, sementara Nafa juga ikut melihat telapak tangan Mamat sambil tersenyum malu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement