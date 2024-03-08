Alasan Ivan Gunawan Terima Job TV Lagi Usai Ditegur KPI

JAKARTA - Ivan Gunawan kembali menerima tawaran syuting di salah satu stasiun televisi setelah sempat ditegur Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena gaya berpakaiannya.

Pria yang akrab disapa Igun ini mengaku tidak trauma dalam menerima teguran itu. Dia juga berkomitmen untuk tampil apa adanya alias menjadi diri sendiri selama tidak merugikan pihak lain.

"Nggak ah saya biasa aja begini. Saya jadi diri sendiri aja. Saya sih nggak trauma ya gitu (usai ditegur KPI)," ujar Ivan Gunawan di Kawasan Jakarta Pusat belum lama ini.

Igun lantas membeberkan alasannya kembali menerima tawaran syuting di TV. Menurutnya, hal ini adalah pekerjaan utama selain berbisnis di bidang fashion.

Dia juga menilai tak ada yang salah bagi seorang figur publik yang menerima job ketika ditawarkan oleh pihak TV.

"Ya namanya pekerja kan, kalau disuruh balik kalau diminta-minta terus, ya balik ya kenapa nggak," ucapnya.

Kendati demikian, Igun hanya akan mengisi program acara bersama Ayu Ting Ting hingga Wendy Cagur selama bulan Ramadhan.

"Insya Allah saya hari Senin balik (syuting lagi). Saya ngisi acara buka puasa juga. Aku balik ke program ini sebulan aja, kerja sebulan aja, Alhamdulillah ngambil uang cash," kata dia.

"Jadi kita bakal kangen-kangenan hari Senin. Jadi aku mau tahu updatean Ayu Ting Ting seperti apa," tutup Igun.

