HOME CELEBRITY MOVIE

Kerap Libatkan Anak-Anak di Filmnya, Joko Anwar Ternyata Punya Perlakuan Khusus

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |06:50 WIB
Kerap Libatkan Anak-Anak di Filmnya, Joko Anwar Ternyata Punya Perlakuan Khusus
Joko Anwar punya perlakuan khusus untuk aktor anak di filmnya (Foto: Instagram/jokoanwar)
A
A
A

JAKARTA - Sutradara Joko Anwar seringkali melibatkan anak-anak di bawah umur dalam penggarapan film horornya. Setelah Pengabdi Setan dan Ratu Ilmu Iblis, kini Joko kembali melibatkan anak-anak untuk bermain di film horor terbarunya, 'Siksa Kubur'.

Sebagai sutradara, Joko Anwar mengaku dirinya memiliki perlakuan khusus untuk aktor anak-anak yang terlibat dalam filmnya. Salah satunya adalah membuat dua versi skenario di setiap projek horornya yang melibatkan anak-anak.

Ya, pria .. tahun ini akan menyediakan skenario khusus untuk anak-anak di bawah usia 15 tahun yang akan mengikuti proses syuting filmnya.

"Aku bahkan skenario ada dua versi, yang pertama versi minor, versi anak kecil,” ujar Joko Anwar saat dijumpai di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Joko Anwar

Joko Anwar punya perlakuan khusus untuk aktor anak di filmnya (Foto: MPI)

“Jadi skenario Siksa Kubur itu pemeran anak-anak di bawah 15 tahun itu menerima yang versi minor, bukan minor kecil tapi buat anak kecil, jadi minor version," sambungnya.

Joko sengaja menyesuaikan skenario yang aman untuk dibaca oleh pemeran anak-anak. Pasalnya, dia ingin mengantisipasi agar anak-anak tidak terpapar berbagai hal yang tidak sesuai dengan usianya.

"Jadi mereka menerima skenario sudah aku ubah, sesuaikan sedemikian rupa sehingga aman untuk dibaca anak-anak. Tentunya kita nggak mau mengekspos anak-anak ke sesuatu yang belum sesuai dengan umur mereka,” paparnya.

“Jadi itu betul-betul ada pendampingan yang betul-betul," tambahnya.

Bahkan, Joko memastikan anak-anak yang terlibat dalam proyek film horornya selalu didampingi oleh orang tuanya, mulai dari reading hingga proses syuting berlangsung.

Joko tentunya akan menjelaskan kepada orangtuanya dengan detail soal adegan yang akan dilakukan oleh anak-anak mereka. Sehingga para orangtua dapat membantu mengarahkan.

Halaman:
1 2
