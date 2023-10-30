Bodoh, Single Baru Anggis Devaki untuk Kamu yang Bucin

JAKARTA - Penyanyi jebolan Indonesian Idol Anggis Devaki meramaikan industri musik Tanah Air dengan single terbarunya, Bodoh. Lagu ini, ternyata sangat cocok untuk kamu yang bucin pada pasangan.

Lirik lagu tersebut bercerita tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya, namun dibutakan oleh keadaan dan akhirnya tidak dihargai. Sesuatu yang sebenarnya sering terjadi di kehidupan sehari-hari.

BACA JUGA: Sule Mendadak Emosi Saat Ditanya Soal Agama Mahalini

Lewat single terbarunya tersebut, Anggis ingin mewakilkan orang-orang yang tidak dihargai oleh pasangannya atas apapun yang sudah dikorbankan. Lebih tepatnya sangat cocok untuk kamu yang berada di fase tersebut atau bahasa gaulnya bucin.

Sekarang, single Bodoh bisa kalian dengarkan melalui platform musik digital kesayangan kamu. Video musik lagu tersebut juga bisa kamu tonton melalui channel YouTube HITS Records. Selamat mendengarkan dan bergalau ria!

(SIS)