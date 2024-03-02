Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

S.Coups Dibebastugaskan dari Militer, Bersiap Comeback Bareng SEVENTEEN

Pasopati Baladika , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |12:29 WIB
S.Coups Dibebastugaskan dari Militer, Bersiap <i>Comeback</i> Bareng SEVENTEEN
S.Coups dibebastugaskan dari militer sejak akhir tahun 2023. (Foto: Weverse Magazine)
A
A
A

SEOUL - Choi Seung Cheol alias S. Coups dibebaskan dari tugas wajib militer akibat cedera lutut. Media lokal mengungkapkan, personel boy group SEVENTEEN itu telah bebas tugas sejak akhir tahun 2023. 

Terkait pemberitaan tersebut, PLEDIS Entertainment mengungkapkan cedera yang dialami S. Coups. Ligamen anterior pada lutut kiri sang idol pecah yang membuatnya harus menjalani operasi rekonstruksi ligamen anterior dan anterolateral.

“Karena ini termasuk operasi besar, maka dia harus menjalani rehabilitasi yang cukup lama, dimulai dari akhir tahun lalu sampai sekarang. Hasil pemeriksaan fisiknya saat masuk dalam Grade 5,” ungkap PLEDIS dikutip dari Soompi, Sabtu (2/3/2024). 

Dalam sistem wajib militer Korea Selatan, pria dengan hasil rekam medis Grade 5 akan dibebaskan dari wajib militer. Hal ini karena penerima kategori ini mengidap kondisi kesehatan tertentu yang tak memungkinkan untuk mengikuti pelatihan militer. 

S. Coups SEVENTEEN dibebastugaskan dari militer. (Foto: Weverse)

Namun menurut Korea Herald, pria Korea Selatan yang masuk dalam kategori Grade 5 ini harus mengabdikan diri kepada negara jika perang sewaktu-waktu pecah di negara tersebut. 

Dengan dibebastugaskan S.Coups dari wajib militer, dia dan Jeonghan -yang tahun lalu terpaksa vakum karena cedera pergelangan kaki- akan tampil dalam konser encore SEVENTEEN di Incheon, Korea Selatan, pada 30 dan 31 Maret 2024.*

(SIS)

