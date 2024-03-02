Marion Jola Akui Pernah Star Syndrome, Pakai Make Up Tebal Tiap Bepergian

JAKARTA - Marion Jola telah memulai kariernya di industri musik Tanah Air sejak mengikuti audisi Indonesian Idol musim kesembilan pada tahun 2017. Suara khasnya yang seksi membuat para pendengarnya langsung jatuh hati kepadanya.

Namun perempuan yang kerap disapa Lala ini mengaku dirinya sempat mengalami star syndrome atau merasa dirinya selalu menjadi pusat perhatian publik. Hal tersebut ia alami saat mengikuti Indonesian Idol kala itu.

“Star syndrom banget kak, karena rasanya kayak terkenal banget. Waktu itu gue di idol kan gue langsung trending satu Youtube dan banyak pemberitaan kan,” ujar Lala dikutip dari Podcast Praz Teguh di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Sabtu (2/3/2024).

Kesuksesannya di Indonesian Idol membuat dirinya semakin dikenal publik. Apalagi video-videonya saat audisi kerap kali trending di berbagai media sosial. Maka tak heran dirinya tiba-tiba merasakan star syndrome.

Imbas dari star syndrome yang ia alami adalah Lala merasa harus menggunakan make up yang tebal kemanapun ia pergi. Ia mengungkap bahwa dirinya harus tampil cantik saat bepergian karena sudah banyak orang yang mengenalinya.

“Kemana-kemana pake make up tebel, temenan tuh maunya sama orang yang famous. Gue akui, karena gue kaget Ibu Kota. Karena gue anak SMA, pergaulan Kupang doang, lingkarannya juga itu-itu doang,” katanya.

Meski dirinya sempat menjadi selebgram di tanah kelahirannya, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan telah dikenal banyak orang juga, Lala mengaku hal tersebut tetap terasa berbeda dengan dirinya yang dikenal melalui Indonesia Idol.

“Seleb kan seleb Kupang doang ka. Jadi gue emang famous di Kupang, kayak banyak pembencinya, di hate juga sama orang-orang,” jelas Lala.