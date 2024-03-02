Marion Jola Tak Punya Teman dan Dibully Semasa Sekolah, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Marion Jola menceritakan tentang pengalamannya yang tak memiliki teman saat masih bersekolah. Ia mengaku hanya beberapa orang saja yang mau dekat dengannya pada masa itu.

Perempuan dengan darah kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu mengaku dirinya tidak disukai oleh banyak orang karena kepribadian yang ia miliki.

“Alasannya sebenarnya karena personality. Jadi gue tuh personalitynya itu gue suka cari perhatian, suka jadi center of attention. Agak pick me sih,” kata Marion Jola dikutip dari Podcast Praz Teguh di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Sabtu (2/3/2024).

Marion Jola atau yang kerap disapa Lala itu mengaku dirinya memiliki kepribadian yang senang menjadi pusat perhatian banyak orang. Sehingga hal tersebut membuat banyak teman-temannya tidak suka bergaul dengannya.

“Kayaknya karena personality itu, gue suka jadi center of attention. Makanya pada akhirnya gue jadi penyanyi, karena emang gue suka jadi center of attention,” jelasnya.

Faktor lain yang membuat Lala tidak disukai yaitu faktor laki-laki. Pelantun lagu “Jangan” itu mengungkap bahwa dirinya kerap kali menjalin hubungan dengan laki-laki yang terkenal saat masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Jadi gue tuh suka kalo masuk sekolah gitu, gue langsung jadian sama ketua OSIS. Itu pas SMP, masuk SMP langsung dideketin sama ketua OSIS. Terus gue langsung iya-iya aja lagi,” ujar Lala.

Ternyata kejadian tersebut juga berlangsung hingga dirinya memasuki masa putih abu-abu. Kepribadiannya yang senang menjadi perhatian pun membuat dirinya sempat dilabrak oleh alumni sekolahnya.

Bahkan Lala bercerita kalau saat masih menjadi siswi Sekolah Dasar (SD), ia sempat menjadi korban bullying. Lala dibully karena ia pindah sekolah dari Kupang ke salah satu Kabupaten di Sumba Tengah.

