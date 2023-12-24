Angga Puradiredja dan Melanie Putria Kembali Bersatu demi Video Klip Anak

JAKARTA - Sheemar Rahman Puradiredja yang harus menerima kenyataan bahwa kedua orang tuanya, Melanie Putria dan Angga Puradiredja bercerai pada tahun 2019. Meskipun begitu, cinta antara orang tuanya dan Sheemar tidak sedikit pun berkurang.

Dalam video musik Sejuta Miliar Dunia, single milik Sheemar featuring Melanie Putria, diperlihatkan adanya keluarga baru dari masing-masing orang tua, dan cinta Sheemar semakin tercermin dalam lagunya, Sejuta Miliar Dunia.

Sejuta Miliar Dunia merupakan karya dari Sheemar Rahman Puradiredja yang menggambarkan nilai cinta dan kasih sayang antara seorang orang tua dan anak. Single ini merupakan rilisan kedua dari putra musisi Angga Puradiredja dan Melanie Putria, setelah sebelumnya merilis single berjudul "Yang Mereka Bilang Cinta".