Hasil Tes Urine Gathan Saleh Hilabi Positif Narkoba Usai Diamankan Terkait Kasus Penembakan

JAKARTA - Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus penembakan yang melibatkan Gathan Saleh Hilabi terhadap korban bernama Mohammad Andika. Terbaru, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly mengungkapkan bahwa polisi telah melakukan tes urine dan menunjukkan jika Gathan positif narkoba.

Semenara itu, pihak kepolisian memastikan Gathan Saleh dalam keadaan sadar penuh saat kejadian.

BACA JUGA: Jenis Senpi yang Digunakan Gathan Saleh Hilabi untuk Menyerang Korban

"Kami mengecek urinenya dan kami sampaikan bahwa terduga pelaku positif menggunakan narkoba dan psikotropika hasil tes urinenya ya," ungkap Nicolas Ary Lilipaly dalam konferensi pers digelar Polres Jakarta Timur, Kamis (29/2/2024).

"Untuk narkotika jenis ganja dan psikotropika itu berupa benzodiazepin," sambung Nico.

Gathan Saleh Hilabi positif narkoba (Foto: Ist)

Walaupun Gathan positif narkoba, Nico mengatakan, pihak kepolisian tidak mendalami keterlibatan pria tersebut dalam kasus tersebut.

"Itu bukan objek perkara ya, itu kalau kita menangani kasus narkotika, itu baru objek perkara," ungkap Nico.

Sebagaimana diketahui, kasus penembakan yang melibatkan Gathan Saleh terjadi pada 8 Februari 2024 lalu. Gathan diduga melepaskan tiga tembakan kepada seorang korban bernama Mohammad Andika.

Adapun kejadian itu dipicu dari awal saling ejek di WhatsApp hingga Gathan mendatangi korban.

Tak berselang lama, Gathan Saleh Hilabi kemudian dijemput paksa oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur pada Rabu 28 Februari 2024 kemarin di kawasan Bogor, Jawa Barat.