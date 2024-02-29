Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bintang Series Euphoria Ditangkap Polisi saat Demo Pro Palestina di New York

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |12:36 WIB
Bintang Series Euphoria Ditangkap Polisi saat Demo Pro Palestina di New York
Hunter Schafer ditangkap saat demo pro Palestina (Foto: IG Hunter Schafer)
LOS ANGELES - Hunter Schafer diamankan pihak kepolisian saat mengikuti demo pro Palestina di New York, Amerika Serikat. Bintang serial Euphoria ini diamankan di markas besar NBC di Manhattan selama penampilan Presiden Joe Biden di Late Night with Seth Meyers awal pekan ini.

Dilansir The Guardian, Kamis (29/2/2024), bintang berusia 25 tahun itu adalah bagian dari 100 demonstran yang memadati lobi di 30 Rockefeller Plaza pada Senin, (26/2/2024) sore waktu setempat.

Bintang Series Euphoria Ditangkap Polisi saat Demo Pro Palestina di New York

Schafer dan pengunjuk rasa lainnya mengenakan kemeja hitam bertuliskan “Gencatan Senjata Sekarang” sambil meneriakkan “Biarkan Gaza hidup.”

Dari potret yang beredar, Schafer mengenakan masker dan terlihat duduk di lantai. Sementara demonstran yang lain mengangkat spanduk di belakangnya bertuliskan: “Orang Yahudi untuk Biden: Hentikan Mempersenjatai Genosida”.

Sementara itu, Presiden AS, Joe Biden pada Senin (26/2/2024) waktu setempat mengatakan bahwa dia optimis gencatan senjata akan tercapai dalam beberapa hari mendatang.

Ia mengatakan gencatan senjata yang dilakukan Israel pada Palestina bisa dilakukan mulai Senin (4/3/2024) mendatang.

“Saya berharap pada akhir akhir pekan ini. Penasihat keamanan nasional saya memberi tahu saya bahwa kita sudah dekat. Harapan saya adalah Senin depan kita bisa melakukan gencatan senjata,” tambahnya.

Halaman:
1 2
