Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jennifer Coppen Bantah Minum Alkohol di Kelab: Hanya Properti Doang

Java Astira Sagitri , Jurnalis-Selasa, 07 November 2023 |13:34 WIB
Jennifer Coppen Bantah Minum Alkohol di Kelab: Hanya Properti Doang
Jennifer Coppen bantah minum alkohol di kelab. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
A
A
A

 

BALI - Jennifer Coppen mengunggah momen saat dirinya mengunjungi sebuah club di Bali, pada 4 November silam. Dalam foto unggahannya, sang aktris terlihat mengenakan atasan dan celana berwarna putih. 

Ibu satu anak tersebut terlihat santai, sambil berpose memegang gelas berisi alkohol. “Unbothered,” ujarnya sebagai caption unggahannya tersebut seperti dikutip Okezone, pada Selasa (7/11/2023). 

Unggahan yang telah disukai lebih dari 154.000 akun Instagram itu kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian besar mengkritik aksi Jennifer Coppen yang mengonsumsi alkohol saat masih memberikan ASI kepada putrinya.

“Emang boleh ya ibu menyusui minum alkohol? Seris nanya,” ujar akun @lisahsarmilah di kolom komentar. Pernyataan senada juga diberikan oleh akun @catherinedelazera, “Jen, kalau menyusui jangan minum alkohol ya. Takut masuk ke ASI buat Kamari.”

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176824/jennifer_coppen-6Mao_large.jpg
Jennifer Coppen Ungkap Alasan Pecat Pengasuh Kamari: Tidak Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175565/jennifer_coppen-IQiX_large.jpg
Jennifer Coppen Geram Arab Saudi Sengaja Halangi Fans Timnas Masuk Stadion: Zalim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171445/jennifer_coppen-6syL_large.jpg
Demi Justin Hubner, Jennifer Coppen Pertimbangkan Pindah ke Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/33/3168884/jennifer_coppen-CGft_large.jpg
Penjelasan Jennifer Coppen soal Sebut Netizen Miskin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166223/jennifer_coppen-Uwsx_large.jpg
Jennifer Coppen Sedih Dituduh Lupakan Dali Wassink demi Justin Hubner: Sakit Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/33/3166178/jennifer_coppen_dan_kamari-aE0q_large.jpg
Tak Ada Papa Dali dalam Video Ultah Kamari, Jennifer Coppen Diprotes Netizen
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement