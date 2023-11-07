Jennifer Coppen Bantah Minum Alkohol di Kelab: Hanya Properti Doang

BALI - Jennifer Coppen mengunggah momen saat dirinya mengunjungi sebuah club di Bali, pada 4 November silam. Dalam foto unggahannya, sang aktris terlihat mengenakan atasan dan celana berwarna putih.

Ibu satu anak tersebut terlihat santai, sambil berpose memegang gelas berisi alkohol. “Unbothered,” ujarnya sebagai caption unggahannya tersebut seperti dikutip Okezone, pada Selasa (7/11/2023).

Unggahan yang telah disukai lebih dari 154.000 akun Instagram itu kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian besar mengkritik aksi Jennifer Coppen yang mengonsumsi alkohol saat masih memberikan ASI kepada putrinya.

“Emang boleh ya ibu menyusui minum alkohol? Seris nanya,” ujar akun @lisahsarmilah di kolom komentar. Pernyataan senada juga diberikan oleh akun @catherinedelazera, “Jen, kalau menyusui jangan minum alkohol ya. Takut masuk ke ASI buat Kamari.”