Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Digugat Wulan Guritno Rp396 Juta, Sabda Ahessa Diminta Kembalikan Dana Renovasi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |11:38 WIB
Digugat Wulan Guritno Rp396 Juta, Sabda Ahessa Diminta Kembalikan Dana Renovasi
Wulan Guritno gugat Sabda Ahessa Rp396 juta (Foto: Instagram/wulan_guritno)
A
A
A

JAKARTA - Wulan Guritno melayangkan gugatan perdata ke mantan pacarnya, Sabda Ahessa, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut sengaja dilayangkan karena Sabda Ahessa tidak kunjung mengembalikan dana talangan renovasi rumah kepada Wulan Guritno.

Adapun Wulan Guritno menggugat Sabda Ahessa sebesar Rp396 juta.

"Jadi yang digugat itu nilai gugatan itu kan memang sesuai dengan perma di bawah Rp500 juta, yang dituntut itu Rp396 juta," ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto, ditemui di kantornya, Selasa (27/2/2024).

Sebelumnya, sidang perdana sudah digelar pada Kamis, 22 Februari 2024. Namun pihak tergugat tidak hadir sehingga sidang pun ditunda.

Wulan Guritno

Wulan Guritno gugat Sabda Ahessa Rp396 juta (Foto: Instagram/wulan_guritno)

 

Sementara itu, sidang sendiri akan dilanjutkan pada Kamis, 29 Februari 2024 dengan dengan agenda memanggil kembali tergugat dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/33/3178389/wulan_guritno-JX5c_large.jpg
Wulan Guritno Tanggapi Komentar Julid Netizen yang Sebut Wajahnya Gradakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151529/wulan_guritno-zlF5_large.jpg
Bukan FOMO, Wulan Guritno Jadikan Padel Ajang Sosialisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/33/3140019/wulan_guritno-wUuM_large.jpg
Seksinya Wulan Guritno Pilates Bareng Asri Welas, Bikin Netizen Gagal Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/33/3134604/wulan_guritno-J5aN_large.jpg
Biodata dan Agama Wulan Guritno, Aktris yang Diisukan Dekat dengan Ariel Noah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/33/3134520/wulan_guritno-l2Cp_large.jpg
4 Pria Pernah Dekat dengan Wulan Guritno, Terbaru Ariel NOAH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127086/wulan_guritno-AUKt_large.jpg
Wulan Guritno Gak Doyan Brondong, Ini Kriteria Suami Idamannya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement