HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tips Parenting Ibnu Jamil Agar Anak Terhindar dari Bullying

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |03:30 WIB
Tips Parenting Ibnu Jamil Agar Anak Terhindar dari Bullying
Tips parenting dari Ibnu Jamil agar anak terhindar dari bullying (Foto: Instagram/ibnujamilo)
JAKARTA - Ibnu Jamil ikut memberikan respon terhadap kasus perundungan di SMA Binus. Diketahui kasus bullying tersebut dilakukan oleh Geng Tai di sebuah warung yang berlokasi tak jauh dari sekolah bertaraf internasional tersebut.

Sebagai orangtua, Ibnu Jamil memiliki salah satu tips yang bisa dilakukan orangtua agar anak terhindar dari perundungan. Salah satunya, lebih banyak meluangkan waktu untuk anak, sekaligus melakukan ngobrol bersama anak-anak.

"Gimana caranya kita sebagai orangtua selalu ngobrol sama anak, ngobrol itu nggak harus langsung ke poinnya kita kan bisa mencari apa yang dia lakukan gimana, kabarnya gimana, progresnya, gimana kabar sekolah saya yakin pasti jago-jago nanti kita tanya informasi-informasi memang kita takutkan akan terjadi," ungkap Ibnu Jamil dalam Kanal YouTube Intens Investigasi.

Selain banyak meluangkan waktu untuk anak, Ibnu mengatakan pendidikan agama terhadap anak pun sangat penting untuk anak. Karena melalui pembelajaran itulah, membuat anak lebih dewasa untuk menyikapi sebuah permasalahan.

Ririn Ekawati dan Ibnu Jamil

Tips parenting dari Ibnu Jamil agar anak terhindar dari bullying (Foto: Instagram/ibnujamilo)

"Balik lagi pendidikan di rumah itu menjadi salah satu sangat penting juga, pendidikan agama juga sangat penting juga, sekolah penting,"papar Ibnu.

Lebih lanjut, suami Ririn Ekawati ini juga berharap akan ada peran negara untuk mengatasi masalah ini. Hal itu dilakukan demi menekan kasus perundungan yang semakin marak terjadi di lingkungan sekolah.

"Saya sih berharap mudah-mudahan negara bisa hadir juga, mungkin salah satu pelajaran membahas masalah ini karena ini sangat mengkhawatirkan sebenarnya, mungkin anak-anak di sekolah melihatnya kebersamaan, masalah friendship, persahabatan satu rasa yang pokoknya kita sama-sama ada yang senggol, kita senggol balik pride buat mereka," beber Ibnu.

