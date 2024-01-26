Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ibnu Jamil: Alhamdulillah

JAKARTA - Ibnu Jamil adalah salah satu artis Indonesia yang merayakan keberhasilan Timnas Indonesia masuk 16 besar Piala Asia 2023. Lewat unggahannya di Instagram, aktor Gadis Kretek bahkan terlihat mengapresiasi Shin Tae Yong.

“Alhamdulillah, lolos! Masih ada yang berani bilang Shin Tae Yong OUT???” ujar Ibnu sambil mengunggah poster dramatis Timnas Indonesia bersama sang pelatih Shin Tae Yong dalam unggahannya pada Jumat (26/1/2024).

Unggahan Ibnu Jamil yang telah disukai lebih dari 65.000 akun Instagram itu pun ramai dikomentari warganet dan beberapa rekan artis. Mereka mengungkapkan rasa syukur dan dukungan untuk Timnas Indonesia.

“Alhamdulillah, ST(A)Y!!!” kata musisi dan aktor Ariyo Wahab di kolom komentar. Komentar senada datang dari akun @ridawati.3112, “Yang kemaren berani bilang Shin Tae Yong out suruh masuk kandang macan saja.”

“Alhamdulillah lolos walaupun harus melewati banyak skenario. Selanjutnya, fokus tahan imbang lawan Australia menang lewat adu penalti,” tutur akun @akhlanewrap24.

Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat tiga terbaik. Kepastian tersebut diperoleh usai Oman menahan imbang Kirgistan 1-1 di Grup F, pada Kamis (25/1/2024) malam.*

