Sebulan Kenalan, Lee Jae Wook dan Karina aespa Dirumorkan Pacaran

SEOUL - Dispatch melaporkan Lee Jae Wook berpacaran dengan Karina aespa, pada 27 Februari 2024. Media hiburan itu mengklaim, hubungan asmara keduanya bermula ketika menghadiri peragaan busana Prada, pada 14 Januari 2024.

“Mereka ini sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka langsung jatuh cinta ketika bertemu di peragaan busana tersebut,” kata seorang sumber anonim kepada Dispatch, dikutip dari Koreaboo, pada Selasa (27/2/2024).

BACA JUGA: Lee Jae Wook Jadi Pria Berdarah Dingin dalam Drama Royal Roader

Di tengah sibuknya kegiatan mereka, Lee Jae Wook dan Karina tetap meluangkan waktu untuk bersama di Seoul dan Milan, Italia. Status Karina yang masing tinggal di dorm bersama personel aespa lainnya juga tak menjadi masalah.

Pasangan ini selalu bertemu dan menghabiskan waktu bersama ketika mereka punya waktu. Karina, menurut Dispatch, biasanya akan mendatangi kawasan rumah Lee Jae Wook untuk berkencan.