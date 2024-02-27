Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebulan Kenalan, Lee Jae Wook dan Karina aespa Dirumorkan Pacaran

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |10:40 WIB
Sebulan Kenalan, Lee Jae Wook dan Karina aespa Dirumorkan Pacaran
Lee Jae Wook dan Karina aespa dirumorkan pacaran. (Foto: Sure/Allure)
A
A
A

SEOUL - Dispatch melaporkan Lee Jae Wook berpacaran dengan Karina aespa, pada 27 Februari 2024. Media hiburan itu mengklaim, hubungan asmara keduanya bermula ketika menghadiri peragaan busana Prada, pada 14 Januari 2024. 

“Mereka ini sepertinya jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka langsung jatuh cinta ketika bertemu di peragaan busana tersebut,” kata seorang sumber anonim kepada Dispatch, dikutip dari Koreaboo, pada Selasa (27/2/2024). 

Sebulan kenalan, Lee Jae Wook dan Karina aespa dirumorkan pacaran. (Foto: Dispatch)

Di tengah sibuknya kegiatan mereka, Lee Jae Wook dan Karina tetap meluangkan waktu untuk bersama di Seoul dan Milan, Italia. Status Karina yang masing tinggal di dorm bersama personel aespa lainnya juga tak menjadi masalah. 

Pasangan ini selalu bertemu dan menghabiskan waktu bersama ketika mereka punya waktu. Karina, menurut Dispatch, biasanya akan mendatangi kawasan rumah Lee Jae Wook untuk berkencan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/33/3187675/minah_girls_day_menikah-f7Iz_large.jpg
Minah Girls Day dan On Joo Wan Gelar Resepsi Pernikahan Tertutup di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/33/3185720/jo_bo_ah-Pd7g_large.jpg
Selamat, Jo Bo Ah Hamil Anak Pertama setelah Setahun Menikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/33/3183216/choi_jung_won-cLqu_large.jpeg
Aktor Choi Jung Won Diserahkan ke Kejaksaan Atas Kasus Penguntitan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/33/3180698/doyoung_nct-H7F4_large.JPG
Sebelum Wamil, Doyoung NCT Donasikan Rp1,16 Miliar untuk Bangun Sekolah di Uganda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178956/kwon_hyun_bin-yLBt_large.jpg
Kwon Hyun Bin Bakal Gabung Angkatan Laut Korea Mulai Bulan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/206/3178648/son_naeun-OV4s_large.jpg
Son Naeun Digaet Bintangi Drama Baru So Ji Sub
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement