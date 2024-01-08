Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Lee Jae Wook Jadi Pria Berdarah Dingin dalam Drama Royal Roader

Muhamad Abiet Firdaus , Jurnalis-Senin, 08 Januari 2024 |13:34 WIB
Lee Jae Wook Jadi Pria Berdarah Dingin dalam Drama <i>Royal Roader</i>
Lee Jae Wook berperan jadi pria berdarah dingin dalam drama Royal Roader. (Foto: KBS)
A
A
A

SEOUL - Lee Jae Wook membintangi serial baru Disney+, Royal Roader. Drama ini akan menjadi proyek akting terbaru sang aktor setelah menjadi aktor pendukung dalam serial Death’s Game

Drama Royal Roader berkisah tentang seseorang yang berambisi untuk ‘mencuri’ mahkota orang terkaya di Korea Selatan. Lee Jae Wook akan beradu akting dengan Lee Jun Young dan Hong Su Zu dalam drama ini.

Mengutip Soompi, Senin (8/1/2024), Lee Jae Wook akan berperan sebagai pria berdarah dingin bernama Han Tae Oh. Ini akan menjadi drama terbaru sang aktor setelah sebelumnya membintangi Alchemy of Souls dan Death’s Game

Lee Jun Young dipercaya untuk menghidupkan lakon Kang In Ha. Karakter ini digambarkan memiliki sisi baik dan jahat sekaligus yang membuatnya terkesan misterius. 

Sementara itu Hong Su Zu yang menarik perhatian lewat drama Sweet Home 2 dan Lovestruck in the City akan berperan sebagai Na Hye Won. Rencananya, Disney+ akan menayangkan serial Royal Roader pada Februari 2024.*

(SIS)

