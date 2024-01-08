Lee Jae Wook Jadi Pria Berdarah Dingin dalam Drama Royal Roader

SEOUL - Lee Jae Wook membintangi serial baru Disney+, Royal Roader. Drama ini akan menjadi proyek akting terbaru sang aktor setelah menjadi aktor pendukung dalam serial Death’s Game.

BACA JUGA: Lee Jae Wook dan Jo Bo Ah Digaet Bintangi Drama Baru Sutradara Money Heist

Drama Royal Roader berkisah tentang seseorang yang berambisi untuk ‘mencuri’ mahkota orang terkaya di Korea Selatan. Lee Jae Wook akan beradu akting dengan Lee Jun Young dan Hong Su Zu dalam drama ini.

Mengutip Soompi, Senin (8/1/2024), Lee Jae Wook akan berperan sebagai pria berdarah dingin bernama Han Tae Oh. Ini akan menjadi drama terbaru sang aktor setelah sebelumnya membintangi Alchemy of Souls dan Death’s Game.

Lee Jun Young dipercaya untuk menghidupkan lakon Kang In Ha. Karakter ini digambarkan memiliki sisi baik dan jahat sekaligus yang membuatnya terkesan misterius.

BACA JUGA: Chat Mesra Kang Kyung Joon dan Selingkuhan Bocor usai Bantah Berzina

Sementara itu Hong Su Zu yang menarik perhatian lewat drama Sweet Home 2 dan Lovestruck in the City akan berperan sebagai Na Hye Won. Rencananya, Disney+ akan menayangkan serial Royal Roader pada Februari 2024.*

(SIS)