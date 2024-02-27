Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Adrian Khalif Rilis Sedetik dan Makan Tuh Cinta Berkisah Tentang Pengalaman Pribadinya

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |02:30 WIB
Adrian Khalif Rilis <i>Sedetik</i> dan <i>Makan Tuh Cinta</i> Berkisah Tentang Pengalaman Pribadinya
Adrian Khalif merilis dua single terbarunya (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA - Penyanyi Adrian Khalif baru saja mengeluarkan dua single terbarunya. Berjudul Sedetik dan Makan Tuh Cinta, penyanyi 31 tahun itu juga sekaligus mengeluarkan mini albumnya kedua bertajuk mr. Menawan!, setelah penantiannya selama empat tahun.

Menariknya lagu berjudul Sedetik itu sengaja diangkat berdasarkan pengalaman pribadi dialami Adrian Khalif. Dalam lagunya, Adrian tampak menceritakan tentang kisah cintanya selalu memikirkan wanita dicintainya dalam kesehariannya.

Saat ditemui di iNews Tower, ketika menjadi bintang tamu di Guest Star Tayang di Okezone.TV baru-baru ini, Adrian membenarkan bahwa single sedetik itu memang diangkat sesuai pengalaman hidupnya.

"Sedetik pengalaman pribadi makanya aku hafal banget dengan lagu itu aku bikin sama Farel, bikin nada terus cocok ya kita bikin jadi sedetik itu memang pribadi banget, kayak stay tone gitu semoga menghibur semua orang," ujar Adrian Khalif kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Adrian Khalif (Aldhi Chandra)

Sementara itu lagu 'Makan Tuh Cinta' mengisahkan tentang kisah cinta tentang seseorang kadang-kadang menyakitkan. Namun Adrian enggan menjelaskan, apakah lagu tersebut diangkat berdasarkan pengalaman pribadinya atau inspirasi dari luar.

"Makan Tuh Cinta lagu ballad yang menceritakan tentang kisah cinta fun fun aja sih, cerita tentang cinta menyakitkan tetapi kadang-kadang merindukan," ucap Adrian.

Usai mengeluarkan single terbaru, Adrian membeberkan bahwa dalam waktu dekat ini ia pun kembali mengeluarkan album terbarunya. Dalam album itu sebagian bercerita tentang kisah cinta, dan ada juga bercerita tentang keluarga.

