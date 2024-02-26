Nabilah Eks JKT48 Serahkan Urusan Jodoh Pada Takdir

JAKARTA - Mantan personel JKT48, Nabilah Ratna Ayu, hingga kini masih betah sendirian alias jomblo. Sempat digosipkan dengan sejumlah pria, akan tetapi perempuan 24 tahun ini membantah kedekatan tersebut sebagai hubungan asmara.

"Nabilah masih sendiri? Masa sih kan nggak ada yang tahu," kata Nabilah Ayu saat dijumpai di kawasan Senayan Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Walaupun mengaku masih sendiri, Nabilah sempat bercanda jika suatu saat memiliki pasangan nanti, ia bakal mengundang awak media.

"Nanti Nabilah undang ya," ucap Nabilah Ayu secara singkat sambil tertawa.

Nabilah eks JKT48 serahkan urusan jodoh pada takdir (Foto: Instagram/nblh.ayu)

Soal urusan jodoh, Nabilah tampaknya cukup santai. Bahkan ia meyakini jika suatu saat akan ada sosok yang memang diciptakan sebagai jodoh untuknya.