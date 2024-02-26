Tissa Biani Tak Akan Kurangi Pekerjaan di Bulan Ramadhan

JAKARTA - Tissa Biani mengaku sudah siap menyambut bulan Ramadhan yang hanya tinggal menghitung hari. Bahkan segala persiapan sudah mulai dilakukan olehnya untuk menyambut bulan suci bagi umat muslim tersebut.

Selama ramadhan nanti, kekasih Dul Jaelani ini mengaku tidak akan mengurangi pekerjaannya.

"Enggak sih, kalau mengurangi kerjaan gak," ucap Tissa Biani dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Senin, 26 Februari 2024.

Menurut bintang film Agak Laen tersebut, dengan bekerja justru semakin membuatnya semangat menjalani ibadah puasa.

"Semakin ada kerjaan semakin lebih lancar dan semangat puasanya," jelas Tissa Biani.