Teuku Ryan Ungkap Rasa Rindu, Netizen: Caper Mulu

JAKARTA - Rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan sudah berada di ujung tanduk. Setelah melayangkan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 30 Januari kemarin, Ricis dan Ryan pun diketahui telah menjalani sidang perdana perceraian mereka.

Sidang cerai perdana mereka pun digelar pada 19 Februari lalu. Namun, di tengah proses perceraian, Teuku Ryan ternyata masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

Bahkan, pria asal Aceh itu diduga tengah merindukan sang istri. Pasalnya, Ryan mengunggah foto dirinya dengan menuliskan pesan mengadu kepada Tuhan bahwa dirinya sedang merindukan seseorang.

"Ya Allah kangen," tulis Teuku Ryan dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @teukuryantr.

Teuku Ryan mendadak ungkap rasa rindu (Foto: Instagram/teukuryantr)

Meski tak menyebutkan identitas dari sosok yang dirindukannya itu, netizen menduga bahwa Ryan merindukan Ria Ricis. Unggahan itu pun diunggah ulang oleh akun @lambe_danu dan langsung mendapat cibiran dari netizen.

Mereka menganggap pesan Ryan itu menjadi kode agar bisa rujuk dengan Ria Ricis. Namun, pesan itu nampaknya sudah basi dan tak lagi mampu menyentuh hati Ricis lantaran saat ini Ricis sudah menggugat cerai Ryan.

"Hargai selagi ada, kalau udah gak ada baru nyesel kan," tulis @yul**.

"Caper mulu pas masih ada disia-siain," tulis @lan***.

"Kalau sudah tak ada baru terasa," tulis @vien**.