Ammar Zoni Ingin Dijenguk Anak di Penjara, Pengacara: Supaya Dia Benar-Benar Taubat

JAKARTA - Ammar Zoni saat ini masih menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Hal tersebut terjadi usai ia ditangkap untuk ketiga kalinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Sejak ditangkap untuk ketiga kalinya oleh pihak kepolisian pada 12 Desember 2023, Ammar Zoni diketahui sudah tidak lagi bisa bertemu dengan kedua anaknya. Oleh karenanya, mantan suami Irish Bella ini mengaku sangat merindukan anak-anaknya.

"Ya kalau kerinduan Ammar ke anaknya pastilah itu yang paling utama yang sangat dia pikirkan itu masalah anaknya," ujar Jon Mathias pengacara Ammar Zoni saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (21/2/2024).

Jon Mathias menyebut bahwa Ammar Zoni sangat ingin dijenguk oleh kedua anaknya. Sebab dengan bertemu sang buah hati, ia yakin kliennya itu akan sangat senang.

Ammar Zoni ingin dijenguk anak di penjara





"Sekarang yang dipikirin ya anak, bagaimana dia bisa dijenguk anaknya untuk menambah semangatnya," kata Jon Mathias

Selain itu, kehadiran dua buah hatinya diharapkan dapat membuat kakak dari Aditya Zoni ini benar-benar bisa taubat dan tidak lagi mengkonsumsi barang haram tersebut.

"Dia menghadapi dengan tabah, supaya dia juga bersemangat lagi setelah dia menjalani hukuman nanti. Supaya dia benar benar bertobat demi anak-anaknya," terang Jon Mathias.

Sayangnya, sampai saat ini pihak Irish Bella tak kunjung memberikan izin anak-anaknya yang masih kecil itu untuk menginjakkan kaki di kantor polisi. Sebab, menurut tim kuasa hukumnya, itu dapat mempengaruhi psikologis sang anak.