Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Ingin Dijenguk Anak di Penjara, Pengacara: Supaya Dia Benar-Benar Taubat

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |23:45 WIB
Ammar Zoni Ingin Dijenguk Anak di Penjara, Pengacara: Supaya Dia Benar-Benar Taubat
Ammar Zoni ingin dijenguk anak di penjara (Foto: Instagram/ammarzoni)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni saat ini masih menjadi tahanan Polres Metro Jakarta Barat. Hal tersebut terjadi usai ia ditangkap untuk ketiga kalinya terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Sejak ditangkap untuk ketiga kalinya oleh pihak kepolisian pada 12 Desember 2023, Ammar Zoni diketahui sudah tidak lagi bisa bertemu dengan kedua anaknya. Oleh karenanya, mantan suami Irish Bella ini mengaku sangat merindukan anak-anaknya.

"Ya kalau kerinduan Ammar ke anaknya pastilah itu yang paling utama yang sangat dia pikirkan itu masalah anaknya," ujar Jon Mathias pengacara Ammar Zoni saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Rabu (21/2/2024).

Jon Mathias menyebut bahwa Ammar Zoni sangat ingin dijenguk oleh kedua anaknya. Sebab dengan bertemu sang buah hati, ia yakin kliennya itu akan sangat senang.

Ammar Zoni

Ammar Zoni ingin dijenguk anak di penjara (Foto: Instagram/ammarzoni)


"Sekarang yang dipikirin ya anak, bagaimana dia bisa dijenguk anaknya untuk menambah semangatnya," kata Jon Mathias

Selain itu, kehadiran dua buah hatinya diharapkan dapat membuat kakak dari Aditya Zoni ini benar-benar bisa taubat dan tidak lagi mengkonsumsi barang haram tersebut.

"Dia menghadapi dengan tabah, supaya dia juga bersemangat lagi setelah dia menjalani hukuman nanti. Supaya dia benar benar bertobat demi anak-anaknya," terang Jon Mathias.

Sayangnya, sampai saat ini pihak Irish Bella tak kunjung memberikan izin anak-anaknya yang masih kecil itu untuk menginjakkan kaki di kantor polisi. Sebab, menurut tim kuasa hukumnya, itu dapat mempengaruhi psikologis sang anak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/33/3187494/ammar_zoni-n3CS_large.jpg
Harapan Ammar Zoni Sidang di Jakarta Pupus, Ini Penjelasan Ditjenpas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186222/ammar_zoni-U4h6_large.jpg
Hakim Tolak Eksepsi Ammar Zoni, Sebut Dakwaan JPU sudah Penuhi Syarat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183481/ammar_zoni-cuo9_large.jpg
Tiba-Tiba, Ammar Zoni Bahas soal Pernikahan di Sidang Eksepsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183319/ammar_zoni-Jael_large.jpg
Ammar Zoni Ajukan 7 Poin dalam Eksepsi, Tolak Dakwaan dan Minta Dibebaskan dari Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/33/3179207/ammar_zoni-SBwp_large.jpg
Ammar Zoni Klaim Dijebak dalam Kasus Peredaran Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/33/3178740/ammar_zoni-h7m0_large.jpg
Ammar Zoni Hadir dalam Sidang Peredaran Narkotika Lewat Zoom
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement