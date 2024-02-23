Biodata dan Agama Fifi Karamoy, Istri Vincent Rompies yang Hadapi Kasus Bullying Anaknya

JAKARTA - Biodata dan agama Fifi Karamoy menjadi pembahasan yang cukup menarik untuk diulas. Diketahui, nama Fifi Karamoy sendiri belakangan cukup sering disebut lantaran putra sulungnya, FLR, diduga terlibat dalam kasus bullying yang terjadi di SMA Binus Serpong, Tangerang.

Fifi Karamoy merupakan istri dari aktor sekaligus presenter Vincent Rompies. Sebelum menikah, Fifi sempat bekerja sebagai penyiar radio sejak tahun 2000 dan kini ia pun menjabat sebagai produser di salah satu radio ternama di Indonesia.

BACA JUGA: Video Lawas Vincent Rompies Sebut Anaknya Ngeyel dan Suka Membantah Kembali Mencuat

Menganut agama Islam, Vincent sendiri pertama kali mengenal sosok Fifi dari Desta. Keduanya pun jatuh cinta dan menikah pada 2005.

Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak yang semua berjenis kelamin laki-laki.

Biodata dan Agama Fifi Karamoy (Foto: Instagram/fifikaramoy)





Saat ini, keluarga Vincent tengah menghadapi masalah pelik terkait kasus dugaan bullying yang menyeret anak mereka. Bahkan sempat muncul kabar bahwa FLR akan di DO dari sekolah lantaran ikut bersama Geng Tai melakukan bullying pada korban berinisial A.