HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Produser Film Suzume Ditangkap karena Kasus Pornografi Anak

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 23 Februari 2024 |07:33 WIB
Produser Film Suzume Ditangkap karena Kasus Pornografi Anak
Produser Film Suzume ditangkap karena kasus pornografi anak (Foto: Film Suzume)




JAKARTA — Produser film Suzume, Koichiro Ito (52) ditangkap polisi karena diduga melanggar Undang-Undang Larangan Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.

Mengutip dari Mainichi, Kamis 22 Februari 2024, pihak kepolisian Prefektur Wakayama mengatakan, Koichiro meminta seorang siswi perempuan berusia 15 tahun yang masih duduk di bangku sekolah menengah untuk mengirim foto telanjang. Kejadian ini terjadi pada September 2021 lalu.

Kala itu, Koichiro dan siswi tersebut berkenalan dan melakukan komunikasi serta berkirim gambar lewat sosial media.

Produser Film Suzume Ditangkap karena Kasus Pornografi Anak

Terkait kejadian tersebut, Koichiro Ito membenarkan apa yang telah dituduhkan kepadanya. Bahkan Koichiro pun mengatakan pernah melakukan dengan perempuan lain, sehingga dirinya sedikit tidak yakin apakah siswi ini perempuan yang sama.

“Saya melakukan pertukaran yang sama dengan orang lain, jadi saya tidak ingat apakah itu anak ini atau bukan,” kata Koichiro melalui pihak kepolisian.

Untuk itu, saat ini pihak kepolisian sedang mencari tahu lagi apakah ada korban lain dari Koichiro.

Itou telah menjadi produser di banyak karya sutradara Makoto Shinkai, termasuk film keduanya The Place Promised in Our Early Days, Children Who Chase Lost Voices, The Garden of Words, dan dua film berikutnya Weathering With You dan Suzume.

