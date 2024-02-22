Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gabung Agensi Baru, Krystal Jung Rilis Lagu Cover Lewat SoundCloud

Teuku Ryan Rahardiansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |17:37 WIB
Gabung Agensi Baru, Krystal Jung Rilis Lagu Cover Lewat SoundCloud
Krystal Jung gabung agensi baru. (Foto: Instagram/@vousmevoyez)
A
A
A

SEOUL - Krystal Jung resmi bergabung dengan agensi baru, Beasts & Natives. Hal itu diumumkannya dengan merilis lagu cover berjudul I’m Coming Back lewat SoundCloud, pada 22 Februari 2024. 

Lagu I’m Coming Back pertama kali dirilis oleh penyanyi soul Amerika Serikat, Lalah Hathaway, pada 1990. Lagu itu bercerita tentang kekuatan cinta dan keinginan untuk mengubah kesalahan masa lalu.

Mengutip Soompi, Kamis (22/2/2024), Beasts & Natives merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai proyek di bidang musik, video, fashion, pameran, hingga seni pertunjukan. Perusahaan itu juga rumah dari Beenzino, 250, hingga Kim Ximya. 

Sejauh ini, Krystal Jung belum mengumumkan proyek comeback di layar kaca maupun layar lebar. Drama Crazy Love yang rilis sepanjang Maret-April 2022 merupakan proyek terakhirnya di layar kaca. 

Krystal Jung resmi gabung agensi baru. (Foto: ELLE)

Di layar lebar, Cobweb yang tayang pada September 2023 menjadi proyek terakhirnya. Film tersebut dibintangi member f(x) itu bersama Song Kang Ho, Im Soo Jung, Jeon Yeo Been, dan Oh Jung Se. Film itu bahkan tayang di Festival Film Cannes, pada Mei 2023.*

(SIS)

