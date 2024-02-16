Reaksi Prilly Latuconsina usai Netizen Ogah Nonton Series Umay Shahab

JAKARTA - Prilly Latuconsina harus berhadapan dengan sejumlah haters imbas cuitan viral sang sahabat, Umay Shahab. Hal ini terungkap saat Prilly mengunggah promo poster series garapannya bersama Umay, Sehati Semati.

“SEHATI SEMATI adalah original series pertama di tahun 2024 yang akan diproduksi oleh Sinemaku,” tulis Prilly, dikutip Jumat (16/2/2024).

Serial ini akan dibintangi sejumlah aktris dan aktor ternama seperti Megan Domani, Yasamen Jasmen, Ciccio Manassero dan masih banyak lagi. Di serial ini, Prilly dan Umay pun bekerja di balik layar sebagai produser.

Sayangnya, ada saja warganet yang tak merespon baik promo serial Prilly Latuconsina dan Umay Shahab itu. Netizen ini bahkan enggan menontonnya lantaran ada campur tangan Umay.

“Filmnya Umay ya? Skip deh,” kata akun @ry*******.

Prilly pun bereaksi menanggapi komentar itu. Ia mengatakan serial ini tak hanya melibatkan Umay, tapi juga ratusan kru si belakangnya.

“Ini bukan film Umay saja, tapi film 150 orang yang bekerja di dalamnya,” balas Prilly.

