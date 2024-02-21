Ikut Diperiksa, Ibu Tamara Tyasmara Jawab 11 Pertanyaan dari Penyidik

JAKARTA - Tamara Tyasmara dan ibunya, Ristya Aryuni, baru saja menjalani pemeriksaan tambahan atas kasus kematian Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante (6) di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rabu, 21 Februari 2024.

Kuasa hukum Tamara Tyasmara, Sandy Arifin, menjelaskan proses pemeriksaan kliennya hari ini yang berlangsung sekitar tiga jam.

"Ya pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan Tamara terkait keterangan tambahan yang dua hari lalu sudah pernah disampaikan," ucap Sandy Arifin.

"Ada 11 pertanyaan juga yang dijawab sama ibu. Kalau mbak tamara hanya menemani tapi ada sedikit keterangan tambahan sama bukti yang diajukan," sambungnya.

Sandy menyebut pihaknya memberikan bukti tambahan berupa foto. Namun dia tidak menjelaskan secara rinci isi foto tersebut.

"Foto-foto aja sih, bukti tambahan aja sih, Tamara cuma jawab 1 dan 2 pertanyaan aja. Kita nggak bisa kasih tau karena bersifat rahasia tapi dari awal sampai akhir udah disampaikan sama ibu," lanjutnya.