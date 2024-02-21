Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Guru Tegaskan Dante Belum Percaya Diri saat Mengikuti Sesi Renang di Sekolah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 21 Februari 2024 |21:45 WIB
Guru Tegaskan Dante Belum Percaya Diri saat Mengikuti Sesi Renang di Sekolah
Guru tegaskan Dante belum percaya diri saat mengikuti sesi renang di sekolah (Foto: Instagram/tamaratyasmara)
A
A
A

JAKARTA - Guru dari mendiang Dante, Wani Siregar, mengungkap fakta dibalik kematian muridnya di Kolam Renang Tirta Mas, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Hal ini disampaikan oleh Wani Siregar kepada penyidik ketika menjalani pemeriksaan saksi di Gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Rabu (21/2/2024) sore.

Dalam keterangannya, guru dari Janitra Bina Manusa School ini membeberkan bagaimana sosok putra Tamara Tyasmara dan Angger Dimas itu kala mengikuti pelajaran di sekolah.

"(Di dalam) Menerangkan Dante itu seperti apa anaknya di sekolah, terus udah sih itu aja terus kemampuannya di sekolah seperti apa," kata Wani Siregar usai menjalani pemeriksaan.

"Sebenarnya (pertanyaannya) nggak banyak ya tapi karena penjelasannya tentang kurikulum di sekolah ngetiknya jadi lama," sambungnya.

Guru Dante

Guru tegaskan Dante belum percaya diri saat mengikuti sesi renang di sekolah (Foto: MPI)


Selain itu, Wani juga sempat membahas kemampuan berenang almarhum muridnya tersebut. Dikatakan Wani, Dante, belum percaya diri ketika mengikuti sesi latihan renang di sekolahnya.

"Iya Alhamdulillah saya tadi sudah menjelaskan semua ke penyidik dan saya udah jelasin juga kan ke teman-teman media jadi ya nggak ada berubah. Sama kayak kemaren yang pernah saya sampaikan, ya kami sih sebaiknya kalau itu tentang Dante bahwa dia belum percaya diri di kolam renang," jelasnya.

Selain itu, wanita yang berprofesi sebagai Ketua Yayasan dan Parents Relationship tersebut juga menjelaskan jika pihak sekolahnya sudah memfasilitasi para murid untuk berlatih berenang dengan baik.

Meski begitu, Dante disinyalir sering cemas ketika mengikuti sesi latihan renang di sekolah tanpa ditemani orang tuanya.

"Anak seumuran Dante itu pasti saat mau berenang dan itu bukan sama orang tuanya pasti ngerasa cemas, jadi saya nggak bisa bicara spesifik Dante takut atau gimana tapi normal aja reaksinya seperti anak-anak di awal-awal ketika berenang tidak sama orang tua yang mendampingi ketika berenang," jelasnya.

