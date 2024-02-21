Paolo Lee Ungkap Kisah Cinta Tanpa Balas di Single ke-4

JAKARTA - Penyanyi Paolo Lee baru saja merilis single keempatnya. Berjudul 'Hanya Aku Cuma Kamu Saja (Hacks)', lagu ini mengungkapkan tentang perasaan seseorang yang mencintai tanpa balas.

"Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menyayangi kekasihnya, namun menyadari bahwa waktu dan kisah yang ingin dijalani tidak sejalan" ujar Paolo Lee.

Menariknya, single keempat dari Paolo Lee ini diaransemen cukup megah dengan live orchestra yang dibuat di Budapest. Meski begitu, ia mengaku sempat mengalami kesulitan hingga harus melakukan rekaman ulang sebanyak tiga kali.

Kesulitan yang dihadapi Paolo sendiri berasal dari penempatan nada dan tempo yang tidak sesuai menjadi kendala tersendiri. Bahkan ia mengaku membutuhkan perjuangan keras agar emosi dalam lagu ini bisa disampaikan dengan tepat.

Paolo Lee rilis single ke-4 (Foto: Ist)





Kendati begitu, semua masalah tersebut akhirnya dapat teratasi.

"Setelah latihan yang intens, proses nyanyinya menjadi semakin lancar," jelas Paolo.

Lewat lagu dan musik video yang bercerita tentang sepasang anak muda sedang memadu kasih, Paolo berharap lagunya bisa menjadi penenang bagi mereka yang mengalami kegagalan dalam kisah cinta.

"Semoga lagu ini bisa menjadi media untuk para pendengar mengutarakan perasaan mereka," ungkapnya.