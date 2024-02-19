Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad dan Nagita Ulang Tahun, Amy Qanita Berharap Dapat Cucu Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 19 Februari 2024 |16:39 WIB
Raffi Ahmad dan Nagita Ulang Tahun, Amy Qanita Berharap Dapat Cucu Lagi
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ultah, Amy Qanita berharap punya cucu lagi (Foto: IG Raffi)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja merayakan ulang tahunnya, pada Sabtu 17 Februari 2024.

Tahun ini, Raffi Ahmad berusia 37 tahun sedangkan Nagita Slavina genap 36 tahun.

Di momen spesial itu ibunda Raffi Ahmad, Amy Qanita berharap mendapatkan cucu lagi dari Raffi dan Nagita.

Raffi Ahmad dan Nagita Ulang Tahun, Amy Qanita Berharap Dapat Cucu Lagi

"Ya soal cucu gak usah ditanya, sebagai nenek mah saya kapan aja dikasihnya," ujar Amy Qanita saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (19/2/2024).

Namun mertua Nagita Slavina itu, tidak mempermasalahkan jenis kelamin cucunya kelak nanti. Apapun yang dikasih oleh Allah SWT, mama Amy tetap senang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
