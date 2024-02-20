Denny Cagur Harap-harap Cemas Pantau Perolehan Suara di Pemilu 2024

JAKARTA - Denny Cagur mengaku tengah merasa harap-harap cemas saat memantau perolehan suaranya di Pemilu 2024. Denny maju sebagai calon anggota DPR RI Jawa Barat II.

Personel grup lawak Cagur ini juga rutin memantau perolehan suara sementara setiap hari.

"Udah selalu (intip hasil suara) karena lagi harap harap cemas," kata Denny Cagur ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

BACA JUGA:

Hingga kini, Denny Cagur meraih suara sebanyak 16.893. Namun, dia meyakini perolehan suara tiap caleg akan terus berubah selama penghitungan belum dinyatakan selesai.

"Karena masih terus update rekapitulasi suaranya masih update. Di Dapil saya masih 30 persen tapi di Dapil lain ada yang udah 70 persen ada yang 50 persen," lanjut Denny Cagur.

Denny sudah berjanji akan melakukan nazarnya apabila memenangkan kontestasi politik tahun ini.

BACA JUGA: