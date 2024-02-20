Nazar Denny Cagur Jika Menang di Pemilu 2024

JAKARTA - Komedian Denny Cagur sempat mengucap nazar yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota dewan di Pemilu 2024.

Denny Cagur menjadi salah satu artis yang terjun ke politik dalam pesta demokrasi tahun ini. Dia maju sebagai calon anggota DPR RI Jawa Barat II.

Adapun nazar ini berkaitan dengan pesan almarhumah ibunya.

BACA JUGA:

Konon, ibunda Denny Cagur pernah memberikan kado sebuah kursi kepada sang anak sebelum memutuskan terjun ke politik

"Karena mama pernah sampaikan ke saya sebelum meninggal saya sempat ultah mamah kasih kado kursi taman mamah bilang," kata Denny saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

"Saya nanya kok kadonya kursi, biasanya kan baju sepatu buat saya, sebelum pulang mamah kasih kursi mamah bilang dia pengen Denny jadi anggota DPR," sambungnya.

Kado itu seolah menjadi pesan terakhir ibunda Denny Cagur sebelum tutup usia. Dia berharap anaknya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meski saat itu Denny masih fokus di dunia hiburan.

"Pada saat mama hidup saya masih di dunia entertainment komedian full. Tapi keinginan mama seperti itu, makanya saya nazar mungkin hari ini doa mamah yang sedang berjalan, saya tidak tahu," ungkap Denny.

BACA JUGA: