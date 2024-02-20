Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nazar Denny Cagur Jika Menang di Pemilu 2024

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |13:33 WIB
Nazar Denny Cagur Jika Menang di Pemilu 2024
Nazar Denny Cagur jika menang Pemilu 2024 (Foto: IG Denny Cagur)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Denny Cagur sempat mengucap nazar yang akan dilakukan jika terpilih menjadi anggota dewan di Pemilu 2024.

Denny Cagur menjadi salah satu artis yang terjun ke politik dalam pesta demokrasi tahun ini. Dia maju sebagai calon anggota DPR RI Jawa Barat II.

Adapun nazar ini berkaitan dengan pesan almarhumah ibunya.

 BACA JUGA:

Nazar Denny Cagur Jika Menang di Pemilu 2024

Konon, ibunda Denny Cagur pernah memberikan kado sebuah kursi kepada sang anak sebelum memutuskan terjun ke politik

"Karena mama pernah sampaikan ke saya sebelum meninggal saya sempat ultah mamah kasih kado kursi taman mamah bilang," kata Denny saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

"Saya nanya kok kadonya kursi, biasanya kan baju sepatu buat saya, sebelum pulang mamah kasih kursi mamah bilang dia pengen Denny jadi anggota DPR," sambungnya.

Kado itu seolah menjadi pesan terakhir ibunda Denny Cagur sebelum tutup usia. Dia berharap anaknya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meski saat itu Denny masih fokus di dunia hiburan.

"Pada saat mama hidup saya masih di dunia entertainment komedian full. Tapi keinginan mama seperti itu, makanya saya nazar mungkin hari ini doa mamah yang sedang berjalan, saya tidak tahu," ungkap Denny.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/09/33/3102734/qomar-VjTn_large.jpg
Melayat ke Rumah Duka, Denny Cagur Ungkap Kenangan Terakhir Bareng Haji Qomar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082852/denny_cagur-Nf7u_large.jpg
Denny Cagur Klarifikasi Dugaan Promosi Situs Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/06/33/3082816/denny_cagur-Upus_large.jpg
Viral Video Denny Cagur Diduga Promosikan Judi Online, Polisi: Kami Dalami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/01/33/3069553/denny_cagur-m6hl_large.jpg
Senyum Bahagia Denny Cagur Dilantik sebagai Anggota DPR, Istri Setia Mendampingi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/33/3017432/denny-cagur-angkat-bicara-soal-istri-yang-mengeluh-tak-pernah-jalan-berdua-KtGOHbyAtu.jpg
Denny Cagur Angkat Bicara soal Istri yang Mengeluh Tak Pernah Jalan Berdua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/33/2983376/denny-cagur-bakal-kurangi-jadwal-syuting-apabila-terpilih-jadi-anggota-dpr-VGKD7Dv98C.jpg
Denny Cagur Bakal Kurangi Jadwal Syuting Apabila Terpilih Jadi Anggota DPR
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement