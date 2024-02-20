Polisi Bakal Hadirkan Pihak Sekolah Dante Usai Pemeriksaan Tambahan Ditunda

JAKARTA - Pemeriksaan tambahan terhadap Tamara Tyasmara dan ibunya, Ristya Aryuni harus ditunda sementara waktu. Penyidik Polda Metro Jaya bahkan menjadwalkan keduanya untuk kembali melanjutkan pemeriksaan pada Rabu, 21 Februari mendatang.

Keputusan penundaan pemeriksaan pun terjadi lantaran Ristya Aryuni dan Tamara telah diperiksa sejak Pukul 11.00 WIB pagi. Namun, lantaran tak kunjung selesai hingga malam hari, penyidik pun terpaksa menunda pemeriksaan hingga dua hari ke depan.

"(Pemeriksaan tambahan) karena hari sudah lanjut mau malam kemungkinan hari rabu akan diperiksa tambahan untuk di BAP lebih lanjut di hari Rabu," kata Sandy Arifin saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin, 19 Februari 2024.

Dengan dilanjutkannya pemeriksaan pada Rabu mendatang, Sandy menyebut bahwa penyidik Polda Metro Jaya bakal menghadirkan pihak sekolah Dante. Nantinya, pihak sekolah akan memberikan keterangan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran pemberitaan mengenai kematian Dante.

Polisi akan hadirkan pihak sekolah Dante (Foto: MPI)





"Seperti saya sampaikan, nanti kami teruskan lagi di hari Rabu dan kami mendapat informasi bahwa dari pihak sekolah hari Rabu ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi biar clear berita yang sebenarnya tidak simpang siur," jelas Sandy.

Terkait pihak sekolah Dante, sebelumnya Ketua Yayasan & Parents Relation Janitra Bina Manusa School, tempat Dante bersekolah, Wani Siregar mengatakan bahwa Dante mempunyai masalah ketakutan dengan aktivitas berenang.

"Dante punya masalah ketakutan dan masih belum percaya diri," ujar Wani Siregar dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Jumat, 16 Februari 2024.

Wani juga mengungkap bahwa ketakutan Dante itu terungkap berdasarkan pengamatan pihak sekolah. Pasalnya ketika sesi renang di sekolah, Dante sangat ketakutan hingga tidak mau lepas dari pelukan gurunya.