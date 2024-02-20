Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Bakal Hadirkan Pihak Sekolah Dante Usai Pemeriksaan Tambahan Ditunda

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 20 Februari 2024 |06:45 WIB
Polisi Bakal Hadirkan Pihak Sekolah Dante Usai Pemeriksaan Tambahan Ditunda
Polisi akan hadirkan pihak sekolah Dante (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemeriksaan tambahan terhadap Tamara Tyasmara dan ibunya, Ristya Aryuni harus ditunda sementara waktu. Penyidik Polda Metro Jaya bahkan menjadwalkan keduanya untuk kembali melanjutkan pemeriksaan pada Rabu, 21 Februari mendatang.

Keputusan penundaan pemeriksaan pun terjadi lantaran Ristya Aryuni dan Tamara telah diperiksa sejak Pukul 11.00 WIB pagi. Namun, lantaran tak kunjung selesai hingga malam hari, penyidik pun terpaksa menunda pemeriksaan hingga dua hari ke depan.

"(Pemeriksaan tambahan) karena hari sudah lanjut mau malam kemungkinan hari rabu akan diperiksa tambahan untuk di BAP lebih lanjut di hari Rabu," kata Sandy Arifin saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin, 19 Februari 2024.

Dengan dilanjutkannya pemeriksaan pada Rabu mendatang, Sandy menyebut bahwa penyidik Polda Metro Jaya bakal menghadirkan pihak sekolah Dante. Nantinya, pihak sekolah akan memberikan keterangan sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran pemberitaan mengenai kematian Dante.

Tamara Tyasmara (Selvianus)

Polisi akan hadirkan pihak sekolah Dante (Foto: MPI)


"Seperti saya sampaikan, nanti kami teruskan lagi di hari Rabu dan kami mendapat informasi bahwa dari pihak sekolah hari Rabu ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi biar clear berita yang sebenarnya tidak simpang siur," jelas Sandy.

Terkait pihak sekolah Dante, sebelumnya Ketua Yayasan & Parents Relation Janitra Bina Manusa School, tempat Dante bersekolah, Wani Siregar mengatakan bahwa Dante mempunyai masalah ketakutan dengan aktivitas berenang.

"Dante punya masalah ketakutan dan masih belum percaya diri," ujar Wani Siregar dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Jumat, 16 Februari 2024.

Wani juga mengungkap bahwa ketakutan Dante itu terungkap berdasarkan pengamatan pihak sekolah. Pasalnya ketika sesi renang di sekolah, Dante sangat ketakutan hingga tidak mau lepas dari pelukan gurunya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/33/3142530/tamara_tyasmara-qTsn_large.jpg
Tamara Tyasmara Berkurban di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109245/tamara_tyasamara-6bCS_large.jpg
Tamara Tyasmara Belajar Ikhlas, Begini Cara Mengobati Rindu pada Mendiang Dante
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/33/3108434/tamara_tyasmara-e0L9_large.jpg
Banding Yudha Arfandi Ditolak, Tamara Tyasmara Dukung Hukuman Mati untuk Pembunuh Sang Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/33/3099263/tamara_tyasmara-rXwo_large.jpg
Tamara Tyasmara Kehilangan Anak, 2024 Jadi Tahun Terberat 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/33/3098942/tamara_tyasmara-Zvdc_large.jpg
Tangis Tamara Tyasmara Pecah Saat Rayakan Ulang Tahun Dante di Makam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/33/3086025/tamara_tyasmara-RI0s_large.jpg
Yudha Arfandi Ngaku Pengusaha Tambang, Tamara Tyasmara: Ternyata Pengangguran
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement